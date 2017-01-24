 Hiçbir temasta bulunmadık – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Hiçbir temasta bulunmadık

    Hiçbir temasta bulunmadık

    Yönetimden, Kerim Demirbay açıklaması geldi.

    Almanya'nın takımında forma giyen Kerem Demirbay, ile anılırken, sarı-kırmızılıların genç isim için harekete geçtiği iddia edilmişti. Ancak yöneticiler, Selçuk'un yerine düşünüldüğü ifade edilen 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili, "Kerem gündemimizde değil. Kendisi ile hiçbir temasımız olmadı" açıklamasını yaptı. Kerem'in 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:28
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