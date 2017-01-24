Hiçbir temasta bulunmadık
Yönetimden, Kerim Demirbay açıklaması geldi.
Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen Kerem Demirbay, Galatasaray ile anılırken, sarı-kırmızılıların genç isim için harekete geçtiği iddia edilmişti. Ancak yöneticiler, Selçuk'un yerine düşünüldüğü ifade edilen 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili, "Kerem gündemimizde değil. Kendisi ile hiçbir temasımız olmadı" açıklamasını yaptı. Kerem'in 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:28
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