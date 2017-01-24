G.Saray çeyrek finalde!
Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı finaller rövanş maçında Galatasaray, İsviçre'nin Franches-Montagnes takımını 3-0 mağlup etti ve 8'li finallere yükseldi.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta da rakibini deplasmanda 3-1 yenmişti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Uladzimir Kukashynau (Belarus)
Galatasaray: Leys, Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Ezgi Arslan Işıl Öz, Nursevil Aydınlar)
Franches-Montagnes: Edelman, Squyres, Busquets, Buchwalder, Kronenberg, Zaloznik (Donze, Rebetez, Castiglione)
Setler: 25-14, 25-23, 25-16
Süre: 69 dakika (22, 26, 21)
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:41
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 20
Yorum
aga bunlar bakalım Ndoyeyi nasıl kesecekler, adama tapmışlar...
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 20
Yorum
Roda gel di nihayet... Ama cok abartildi.mubarek sanki dersin messi.fos bir transfer bekleyip gorelim.(editor sevmiyor yorumlarimi.:)
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 20
Yorum
Pahalı Yumlu 1.6 milyon euro yuh artık seneye kovarız
G.Saray çeyrek finalde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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