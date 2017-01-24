 G.Saray çeyrek finalde! – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    G.Saray çeyrek finalde!

    G.Saray çeyrek finalde!

    16'lı finaller rövanş maçında , İsviçre'nin takımını 3-0 mağlup etti ve 8'li finallere yükseldi.

    Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta da rakibini deplasmanda 3-1 yenmişti.

    Salon: Burhan Felek

    Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Uladzimir Kukashynau (Belarus)

    Galatasaray: Leys, Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Ezgi Arslan Işıl Öz, Nursevil Aydınlar)

    Franches-Montagnes: Edelman, Squyres, Busquets, Buchwalder, Kronenberg, Zaloznik (Donze, Rebetez, Castiglione)

    Setler: 25-14, 25-23, 25-16

    Süre: 69 dakika (22, 26, 21)

    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:41
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