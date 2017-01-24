 Gecelerin adamı Bruma – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Gecelerin adamı

    Gecelerin adamı Bruma

    Portekizli’yle ilgili yönetime şikayet yağdı.

    'da tek sıkıntı Bruma'nın sözleşme yenilemeye yanaşmaması değil çapkınlıkları da can sıkıyor. Portekizli oyuncu ile ilgili kulübe adeta şikayet yağıyor. 'nın görüldüğü mekanlar, sürekli kız peşinde koşması ile ilgili olarak yöneticilerin ceplerine gelen telefon ve mesajların haddi hesabı yok. Yönetimin bu konuda Levent Nazifoğlu'nu görevlendirdiği öğrenildi.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:35
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