Galatasaray'da flaş gelişme!
Galatasaray'da Aurelien Chedjou affedildi.
Galatasaray'da Yasin Öztekin'den sonra Chedjou da affedildi. Yasin Öztekin gibi yönetim tarafından kadro dışı bırakılan ve para cezası verilen Aurelion Chedjou affedildi ve takıma döndü.
Kamerunlu futbolcu Galatasaray'ın kamp yaptığı tarihlerde Miami'de tatil yapmış ve kampa katılmamıştı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 14:06
- Galatasaray'da flaş gelişme!
Toplam 12
Yorum
idris bu yönetimin acilen gitmesi gerek fatih terim galatasaraya şarttır
- Trabzon BurMASı
Toplam 14
Yorum
cevap hakkı geçen hafta da bursa t. d trabzonun 2. golünde faul var diyor.oysa bursa defans oyuncusu itiyor.bu hafta da olmayan gole itiraz .
- Tolgay’dan itiraf
Toplam 6
Yorum
Taraftar Beşiktaş yönetimi sana antalyaspora git dedi, gitmem dedin görüşmedin bile.. Onu geçtim eto transferi yattı senin yüzünden kandırma milleti
Galatasaray'da flaş gelişme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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