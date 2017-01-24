 Galatasaray'da flaş gelişme! – Fotomaç – 24 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray'da flaş gelişme!

    Galatasaray'da flaş gelişme!

    Galatasaray'da Aurelien Chedjou affedildi.

    Galatasaray'da Yasin Öztekin'den sonra Chedjou da affedildi. Yasin Öztekin gibi yönetim tarafından kadro dışı bırakılan ve para cezası verilen Aurelion Chedjou affedildi ve takıma döndü.

    Kamerunlu futbolcu Galatasaray'ın kamp yaptığı tarihlerde Miami'de tatil yapmış ve kampa katılmamıştı.

    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da flaş gelişme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.