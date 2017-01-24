Galatasaray'da flaş gelişme!

Galatasaray'da Yasin Öztekin'den sonra Chedjou da affedildi. Yasin Öztekin gibi yönetim tarafından kadro dışı bırakılan ve para cezası verilen Aurelion Chedjou affedildi ve takıma döndü.

Kamerunlu futbolcu Galatasaray'ın kamp yaptığı tarihlerde Miami'de tatil yapmış ve kampa katılmamıştı.