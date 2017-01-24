Galatasaray kiralık gönderdi
Galatasaray Kulübü, genç oyuncusu Volkan Pala'yı sezon sonuna kadar İnegölspor'a kiraladığını borsaya bildirdi.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 16:37
- Kartal dörtlüleri yaktı!
Toplam 20
Yorum
KaRTaL kimse burdan çıkıpta yok hakem şöyle yaptı böyle yaptı demesin renkli kardeşlerim.haksız kazandığınız şamp.luklar ortadayken hiç konuşmayın!
- Kartal dörtlüleri yaktı!
Toplam 20
Yorum
KaRTaL hiç merak etmeyin renkli kardeşlerim bundan sonra alışacaksınız bizim şampiyonluklarımıza..geçti artık sizin o sefa yıllarınız...
- Kaybeden yetişir
Toplam 12
Yorum
Siyah-Beyaz1903 aboubakar ilk 11de bile olmazda xD neyse kumasi iyi bir oyuncu zamana ihtiyaci var daha genc sow 30 yasinda.
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