Galatasaray kiralık gönderdi

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Volkan Pala'nın 2016-2017 futbol sezonunun sonuna kadar İnegölspor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İnegölspor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi.