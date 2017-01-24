Flamengo’nun yolunu tuttu
Hoffenheim'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Eduardo Vargas, Flamengo ile anlaştı. Brezilya basınına yansıyan haberde Flamengo'nun, Galatasaray'ın da istediği Eduardo Vargas ile anlaşmaya vardığı ve transfer açıklamasının kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi. Flamengo, Vargas ile 3.5 yıl için 7 milyon Euro'ya anlaşırken, Hoffenheim ile arasında ise küçük detaylar kaldı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 21:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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