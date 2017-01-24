 Flamengo’nun yolunu tuttu – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    ’nun yolunu tuttu

    Flamengo’nun yolunu tuttu
    Hoffenheim'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Eduardo Vargas, ile anlaştı. Brezilya basınına yansıyan haberde Flamengo'nun, Galatasaray'ın da istediği ile anlaşmaya vardığı ve transfer açıklamasının kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi. Flamengo, Vargas ile 3.5 yıl için 7 milyon Euro'ya anlaşırken, Hoffenheim ile arasında ise küçük detaylar kaldı.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:27
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