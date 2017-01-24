De Jong Akhisar maçında cezalı
Galatasaraylı Nigel de Jong 31. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. De Jong, Süper Lig'in 19. haftasında G.Saray'ın Akhisar Belediyespor maçında cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda 24 Erzincanspor'la karşılaştığı maçta Hollandalı orta saha oyuncusu Nigel de Jong kırmızı kart gördü. 24. dakikadan sarı kartı bulunan De Jong, 32. dakikada rakibinin yüzüne yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. De Jong, soyunma odasına giderken sinirden kapıları tekmeledi.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 19:44
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