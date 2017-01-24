''Benim de ödemelerim var!''
Galatasaray'da ayrıca sürpriz bir kriz daha ortaya çıktı.
Bu yıl sonuna kadar 900 bin euro'ya anlaşan ve şimdiye kadar herhangi bir ödeme almayan Hollandalı teknik adam, Levent Nazifoğlu ile görüşerek kendisine bir ödeme planı çıkarılmasını istedi. Para konusunu şimdiye kadar hiç gündeme getirmediğini, Galatasaray'ı çalıştırmanın bile kendisi için yeteri kadar gurur verdiğini ama anlaşmaya güvenerek bazı yatırımlar yaptığını anlattı. Bu yatırımların karşılığında ise ödemeler yapması gerektiğini söyledi.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
''Benim de ödemelerim var!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.