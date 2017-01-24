"2018'den sonra G.Saray'ı kimse tutamaz"

İnşallah bu ay sonunda Galatasaray maddi olarak düzlüğe çıkıyor.

Faruk Süren ve Ali Dürüst ile konuştum, Fatih Altaylı'yı neden adam yerine koyuyorsun dediler, ertesi günü beraberlerdi. Bunu diyenler her hafta Fatih Altaylı ile yemek yiyorlar. Sordum. Bana da hırsız dedi." dedi. Bravo o zaman sana dedim. Fatih Altaylı mikrofun arkasına saklanan bir korkak. Altaylı'nın yüzüme karşı konuşmasını da isterim ama onda bu adamlık yok"

"Göreve Dursun Özbek'e çok güvendiğim için geldim. Başkanım bana, "buradaki ekonomik sorunlar sona erdi" derse, ertesi günü görevimi bırakacağım. 500 milyon dolar olmasa kimse talip olmaz. Kimse bu kadar saldırmaz."



"ÜNAL AYSAL KAÇIP GİTMİŞTİR"

UEFA'ya bir kağıt verilmiş. 'Biz kar edeceğiz' denmiş. O sene 200 milyon lira zarar etmişiz. Ünal Aysal da bunu biliyor. Ünal Aysal buradan kaçıp gitmiştir. Yayıncı kuruluş, forma reklamı, stattan genel gelirler kırdırılmıştır. 2023'e kadar kulübün kasasına tek kuruş girmeyecek. Ünal Aysal'ın hala burada konuşması... Drogba'yı ben de isterim de bütün gelirler temlik edilmiş. Galatasaray'daki geçmiş harcamaları araştıran dedektiflik firması var, rapor çıkacak. 500 milyon dolarlık (Riva) rant var.Aysal, Riva için yetki istedi, alamadı ve gitti. Şimdi gelmek istiyor"



"ÖZBEK 120 MİLYON TL KOYDU"

"Dursun Başkan şu an cebinden nakit para koyuyor. Bir dahaki seneye Galatasaray diye bir şey kalmayacaktı. Paramız yok diye Drogba gibi adam almıyoruz. Digiturk'ten gelen para direkt bankadaki kredilere gidiyor. Türk Telekom Arena'nın isim hakkından gelen 10 milyon euro direkt krediye gidiyor. Nike'tan gelenler gidiyor. Dursun Özbek, Galatasaray'ın kasasına 120 milyon TL nakit para koydu. Borç 1 milyar 700 milyon TL civarına çıktı. Başka çare yoktu. Galatasaray; evini, arsasını satıyor, borcunu ödüyor. Durum bu. Futbolculara bu sezon 1 lira prim vermedik. Paralarını geç aldıkları da oldu. Şu ana kadar bir kere lafını etmediler. Galatasaraylı futbolcu kardeşlerim de bilsin. Bu ay sonundan itibaren kulüpteki maddi sıkıntı sona erecek. Federasyondan aldığımız avanslar yüzünden federasyonda haklarımızı savunamıyoruz."



"2018'DEN SONRA KİMSE TUTAMAZ"

"2018'den sonra Galatasaray'ı kimse tutamaz. Takım komple yenileniyor ve gençleşiyor. Eğer beni beğenmiyorlarsa indirebilirler. 500 milyon TL'lik anlaşma yapılıyor. Oradan gelecek parayla bu temlikler aşılacak. O paralar yatırılacak kredilere. Temlikler açılınca o Nike'taki para da, TT Arena parası da, Digiturk parası da, hepsi kulübe gelmeye başlayacak."