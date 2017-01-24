"2018'den sonra G.Saray'ı kimse tutamaz"
Levent Nazifoğlu: "2018'den sonra Galatasaray'ı kimse tutamaz. Takım komple yenileniyor ve gençleşiyor. Eğer beni beğenmiyorlarsa indirebilirler. 500 milyon TL'lik anlaşma yapılıyor. Oradan gelecek parayla bu temlikler aşılacak."
Karabükspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da maçın ardından Cüneyt Çakır hakkında konuşan Levent Nazifoğlu, Beyaz Tv'de konuştu.
"CÜNEYT ÇAKIR KENDİNE GÜVENİNİ KAYBETMİŞ"
"Ceza kuruluna sevk edileceğimi sanmıyorum. 25 milyonluk Galatasaray camiasının temsilcisi olarak bir zahmet konuşayım. Bir tehditte bulunmadım. Tüm Türkiye'nin konuştuğu şeyleri söyledim. Kendisini çok sevdiğimi söyledim ve bir tehditte bulunmadım. Fikrimizi de mi söylemeyelim. Cüneyt Çakır, kendine güvenini kaybetmiş. Tüm kulüplerin de güveni kayboldu. Türk futbolu olarak maskeli balo oynuyoruz. Ben maskeyi hiçbir zaman takmayacağım."
"GEÇMİŞTE YAPILAN HATALAR"
"UEFA bizi boş yere 65 milyon euro kotasına koymuyor. Bizi sevmedikleri için değil. Geçmişte yapılan hatalardan dolayı. Herkes geçici başarıların peşinde. 3-4 sene önce alınanlar belli ama ortada bir ekonomi gerçeği var, bütçenin hali ortada. Geçen 4 yılda bütçe önce 85 milyon euroya çıktı. Sonrasında 110 milyon euroya yükseldi. 110 milyon eurodan 64 milyon euroya indirdik. Geçen seneye göre 10 milyon euro indirdik. Halen de rekabetin içindeyiz. Ben burada durmanın meraklısı değilim. Kimse gelmediği için buradayım. Şimdi çıkıp konuşuyorlar."
TRANSFER AÇIKLAMASI
"Karabükspor maçıyla ilgili Riekerink ile görüş alışverişi yaptık. Biz oraya bir hoca koymuşuz. Tam yetkiyle getirmişiz. Onun kararlarına saygı duymalıyız. Hocaya her maç şunu oynat, bunu oynat mı diyeceğiz. Ben de, hoca da transfer istiyor ama başkanın durumunu görüyorum. Başkan sabahtan akşama kadar para bulmaya çalışan bir adam durumunda. Sürekli bankalarla toplantı yapıyor. 1.5 milyar doları döndürmek kolay değil. Oyuncu almak istiyoruz a"65M€'luk limit bizi zorluyor. UEFA ile görüşüyoruz, 1€ fazla harcarsanız seneye Avrupa'ya almam diyor". Sürekli geçmişin kontratlarını bitirmeye çalışıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. 65 milyon euroyu geçmeyeceğiz. Galatasaray'ın bir sene daha Avrupa'ya katılmama durumu olamaz. Bursaspor'a gönderdiğimiz 3 oyuncu sayesinde aslında Serdar Aziz'i 2.2 M €'ya aldık."
"BAŞKA HOCALARLA KONUŞTUK"
"Sezon başında Riekerink ile de konuştuk, başka hocalar ile de konuştuk. Bu durumu Riekerink de biliyor. Her hoca 20 milyon euro transfer bütçesi istiyorlar. İnşallah bu ay sonunda Galatasaray maddi olarak düzlüğe çıkıyor.
"FATİH ALTAYLI ADAM DEĞİL"
"Bu kişiyi adam yerine koymam. Çünkü adam değil. Fatih Altaylı yıllardır kim para verirse onu kucağına oturan bir adam. Ali Sami Yen'de Fenerbahçelilerden dayak yiyen tek adam. Galatasaray gol yediğinde sevinen bir adam. Fatih Altaylı, Ryan Donk, Kasımpaşa'dan Galatasaray'a gelirken pazarlığı yapan kişi. Fatih Altaylı yalancı ve iftiracı. Bu adam bölücü başıyla gidip para karşılığında röportaj yaptı. Eski meski olay yok. Kasımpaşa - Galatasaray maçında Kasımpaşa gol atınca Fatih Altaylı sevindi. Şerefim üzerine yemin ediyorum, gördüm. Faruk Süren ve Ali Dürüst ile konuştum, Fatih Altaylı'yı neden adam yerine koyuyorsun dediler, ertesi günü beraberlerdi. Bunu diyenler her hafta Fatih Altaylı ile yemek yiyorlar. Sordum. Bana da hırsız dedi." dedi. Bravo o zaman sana dedim. Fatih Altaylı mikrofun arkasına saklanan bir korkak. Altaylı'nın yüzüme karşı konuşmasını da isterim ama onda bu adamlık yok"
"500 MİLYON DOLAR OLMASA..."
"Göreve Dursun Özbek'e çok güvendiğim için geldim. Başkanım bana, "buradaki ekonomik sorunlar sona erdi" derse, ertesi günü görevimi bırakacağım. 500 milyon dolar olmasa kimse talip olmaz. Kimse bu kadar saldırmaz."
"ÜNAL AYSAL KAÇIP GİTMİŞTİR"
UEFA'ya bir kağıt verilmiş. 'Biz kar edeceğiz' denmiş. O sene 200 milyon lira zarar etmişiz. Ünal Aysal da bunu biliyor. Ünal Aysal buradan kaçıp gitmiştir. Yayıncı kuruluş, forma reklamı, stattan genel gelirler kırdırılmıştır. 2023'e kadar kulübün kasasına tek kuruş girmeyecek. Ünal Aysal'ın hala burada konuşması... Drogba'yı ben de isterim de bütün gelirler temlik edilmiş. Galatasaray'daki geçmiş harcamaları araştıran dedektiflik firması var, rapor çıkacak. 500 milyon dolarlık (Riva) rant var.Aysal, Riva için yetki istedi, alamadı ve gitti. Şimdi gelmek istiyor"
"ÖZBEK 120 MİLYON TL KOYDU"
"Dursun Başkan şu an cebinden nakit para koyuyor. Bir dahaki seneye Galatasaray diye bir şey kalmayacaktı. Paramız yok diye Drogba gibi adam almıyoruz. Digiturk'ten gelen para direkt bankadaki kredilere gidiyor. Türk Telekom Arena'nın isim hakkından gelen 10 milyon euro direkt krediye gidiyor. Nike'tan gelenler gidiyor. Dursun Özbek, Galatasaray'ın kasasına 120 milyon TL nakit para koydu. Borç 1 milyar 700 milyon TL civarına çıktı. Başka çare yoktu. Galatasaray; evini, arsasını satıyor, borcunu ödüyor. Durum bu. Futbolculara bu sezon 1 lira prim vermedik. Paralarını geç aldıkları da oldu. Şu ana kadar bir kere lafını etmediler. Galatasaraylı futbolcu kardeşlerim de bilsin. Bu ay sonundan itibaren kulüpteki maddi sıkıntı sona erecek. Federasyondan aldığımız avanslar yüzünden federasyonda haklarımızı savunamıyoruz."
"2018'DEN SONRA KİMSE TUTAMAZ"
"2018'den sonra Galatasaray'ı kimse tutamaz. Takım komple yenileniyor ve gençleşiyor. Eğer beni beğenmiyorlarsa indirebilirler. 500 milyon TL'lik anlaşma yapılıyor. Oradan gelecek parayla bu temlikler aşılacak. O paralar yatırılacak kredilere. Temlikler açılınca o Nike'taki para da, TT Arena parası da, Digiturk parası da, hepsi kulübe gelmeye başlayacak."
"CÜNEYT ÇAKIR KENDİNE GÜVENİNİ KAYBETMİŞ"
"Ceza kuruluna sevk edileceğimi sanmıyorum. 25 milyonluk Galatasaray camiasının temsilcisi olarak bir zahmet konuşayım. Bir tehditte bulunmadım. Tüm Türkiye'nin konuştuğu şeyleri söyledim. Kendisini çok sevdiğimi söyledim ve bir tehditte bulunmadım. Fikrimizi de mi söylemeyelim. Cüneyt Çakır, kendine güvenini kaybetmiş. Tüm kulüplerin de güveni kayboldu. Türk futbolu olarak maskeli balo oynuyoruz. Ben maskeyi hiçbir zaman takmayacağım."
"GEÇMİŞTE YAPILAN HATALAR"
"UEFA bizi boş yere 65 milyon euro kotasına koymuyor. Bizi sevmedikleri için değil. Geçmişte yapılan hatalardan dolayı. Herkes geçici başarıların peşinde. 3-4 sene önce alınanlar belli ama ortada bir ekonomi gerçeği var, bütçenin hali ortada. Geçen 4 yılda bütçe önce 85 milyon euroya çıktı. Sonrasında 110 milyon euroya yükseldi. 110 milyon eurodan 64 milyon euroya indirdik. Geçen seneye göre 10 milyon euro indirdik. Halen de rekabetin içindeyiz. Ben burada durmanın meraklısı değilim. Kimse gelmediği için buradayım. Şimdi çıkıp konuşuyorlar."
TRANSFER AÇIKLAMASI
"Karabükspor maçıyla ilgili Riekerink ile görüş alışverişi yaptık. Biz oraya bir hoca koymuşuz. Tam yetkiyle getirmişiz. Onun kararlarına saygı duymalıyız. Hocaya her maç şunu oynat, bunu oynat mı diyeceğiz. Ben de, hoca da transfer istiyor ama başkanın durumunu görüyorum. Başkan sabahtan akşama kadar para bulmaya çalışan bir adam durumunda. Sürekli bankalarla toplantı yapıyor. 1.5 milyar doları döndürmek kolay değil. Oyuncu almak istiyoruz a"65M€'luk limit bizi zorluyor. UEFA ile görüşüyoruz, 1€ fazla harcarsanız seneye Avrupa'ya almam diyor". Sürekli geçmişin kontratlarını bitirmeye çalışıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. 65 milyon euroyu geçmeyeceğiz. Galatasaray'ın bir sene daha Avrupa'ya katılmama durumu olamaz. Bursaspor'a gönderdiğimiz 3 oyuncu sayesinde aslında Serdar Aziz'i 2.2 M €'ya aldık."
"BAŞKA HOCALARLA KONUŞTUK"
"Sezon başında Riekerink ile de konuştuk, başka hocalar ile de konuştuk. Bu durumu Riekerink de biliyor. Her hoca 20 milyon euro transfer bütçesi istiyorlar. İnşallah bu ay sonunda Galatasaray maddi olarak düzlüğe çıkıyor.
"FATİH ALTAYLI ADAM DEĞİL"
"Bu kişiyi adam yerine koymam. Çünkü adam değil. Fatih Altaylı yıllardır kim para verirse onu kucağına oturan bir adam. Ali Sami Yen'de Fenerbahçelilerden dayak yiyen tek adam. Galatasaray gol yediğinde sevinen bir adam. Fatih Altaylı, Ryan Donk, Kasımpaşa'dan Galatasaray'a gelirken pazarlığı yapan kişi. Fatih Altaylı yalancı ve iftiracı. Bu adam bölücü başıyla gidip para karşılığında röportaj yaptı. Eski meski olay yok. Kasımpaşa - Galatasaray maçında Kasımpaşa gol atınca Fatih Altaylı sevindi. Şerefim üzerine yemin ediyorum, gördüm. Faruk Süren ve Ali Dürüst ile konuştum, Fatih Altaylı'yı neden adam yerine koyuyorsun dediler, ertesi günü beraberlerdi. Bunu diyenler her hafta Fatih Altaylı ile yemek yiyorlar. Sordum. Bana da hırsız dedi." dedi. Bravo o zaman sana dedim. Fatih Altaylı mikrofun arkasına saklanan bir korkak. Altaylı'nın yüzüme karşı konuşmasını da isterim ama onda bu adamlık yok"
"500 MİLYON DOLAR OLMASA..."
"Göreve Dursun Özbek'e çok güvendiğim için geldim. Başkanım bana, "buradaki ekonomik sorunlar sona erdi" derse, ertesi günü görevimi bırakacağım. 500 milyon dolar olmasa kimse talip olmaz. Kimse bu kadar saldırmaz."
"ÜNAL AYSAL KAÇIP GİTMİŞTİR"
UEFA'ya bir kağıt verilmiş. 'Biz kar edeceğiz' denmiş. O sene 200 milyon lira zarar etmişiz. Ünal Aysal da bunu biliyor. Ünal Aysal buradan kaçıp gitmiştir. Yayıncı kuruluş, forma reklamı, stattan genel gelirler kırdırılmıştır. 2023'e kadar kulübün kasasına tek kuruş girmeyecek. Ünal Aysal'ın hala burada konuşması... Drogba'yı ben de isterim de bütün gelirler temlik edilmiş. Galatasaray'daki geçmiş harcamaları araştıran dedektiflik firması var, rapor çıkacak. 500 milyon dolarlık (Riva) rant var.Aysal, Riva için yetki istedi, alamadı ve gitti. Şimdi gelmek istiyor"
"ÖZBEK 120 MİLYON TL KOYDU"
"Dursun Başkan şu an cebinden nakit para koyuyor. Bir dahaki seneye Galatasaray diye bir şey kalmayacaktı. Paramız yok diye Drogba gibi adam almıyoruz. Digiturk'ten gelen para direkt bankadaki kredilere gidiyor. Türk Telekom Arena'nın isim hakkından gelen 10 milyon euro direkt krediye gidiyor. Nike'tan gelenler gidiyor. Dursun Özbek, Galatasaray'ın kasasına 120 milyon TL nakit para koydu. Borç 1 milyar 700 milyon TL civarına çıktı. Başka çare yoktu. Galatasaray; evini, arsasını satıyor, borcunu ödüyor. Durum bu. Futbolculara bu sezon 1 lira prim vermedik. Paralarını geç aldıkları da oldu. Şu ana kadar bir kere lafını etmediler. Galatasaraylı futbolcu kardeşlerim de bilsin. Bu ay sonundan itibaren kulüpteki maddi sıkıntı sona erecek. Federasyondan aldığımız avanslar yüzünden federasyonda haklarımızı savunamıyoruz."
"2018'DEN SONRA KİMSE TUTAMAZ"
"2018'den sonra Galatasaray'ı kimse tutamaz. Takım komple yenileniyor ve gençleşiyor. Eğer beni beğenmiyorlarsa indirebilirler. 500 milyon TL'lik anlaşma yapılıyor. Oradan gelecek parayla bu temlikler aşılacak. O paralar yatırılacak kredilere. Temlikler açılınca o Nike'taki para da, TT Arena parası da, Digiturk parası da, hepsi kulübe gelmeye başlayacak."
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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