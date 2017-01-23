 Titi için ikinci sorti – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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HEPSİ
    23 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    için ikinci sorti

    Titi için ikinci sorti
    Bu sezon defansın göbeğinde istenen istikrarı yakalayamayan, sakat ve cezalılar nedeniyle kadro çıkarmakta zorlanan Cimbom rotasını tekrar 'dan 'ye çevirdi. Yönetim, 28 yaşındaki stoperin yıl sonunda sözleşmesi bitecek olması nedeniyle Kasımpaşa'yı ikna edebileceğini düşünüyor.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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