Niye vurmadın?

Yasin'in attığı golün etkisinde kalan ve Galatasaray aleyhine hatalı bir penaltı kararı veren Cüneyt Çakır kadar Carole da sarı-kırmızılı futbolcu ve taraftarları kızdırdı. Oyuncuların, maç sonrası Fransız oyuncuya, "Seleznyov'un baskısına rağmen topu niye kornere vurmadın?" diyerek serzenişte bulundukları öğrenildi.