 Niye vurmadın? – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Niye vurmadın?

    Niye vurmadın?
    Yasin'in attığı golün etkisinde kalan ve Galatasaray aleyhine hatalı bir penaltı kararı veren Cüneyt Çakır kadar Carole da sarı-kırmızılı futbolcu ve taraftarları kızdırdı. Oyuncuların, maç sonrası Fransız oyuncuya, "Seleznyov'un baskısına rağmen topu niye kornere vurmadın?" diyerek serzenişte bulundukları öğrenildi.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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