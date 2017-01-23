 İlginç rastlantı – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    İlginç rastlantı

    İlginç rastlantı
    Yasin Öztekin'i golle buluşturan , en son gol pasını geçen sezon 30. haftada Kasımpaşa maçında Bilal Kısa'ya yapmıştı. O maçın en büyük özelliği de Sneijder'in yine sahada olmamasıydı. Geçen sezon toplamda 4 asist yapan Selçuk, 4-0 kazanılan Eskişehir maçında yine Sneijder'in yokluğunda asist yapmıştı.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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