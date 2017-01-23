İlginç rastlantı
Yasin Öztekin'i golle buluşturan Selçuk İnan, en son gol pasını geçen sezon 30. haftada Kasımpaşa maçında Bilal Kısa'ya yapmıştı. O maçın en büyük özelliği de Sneijder'in yine sahada olmamasıydı. Geçen sezon toplamda 4 asist yapan Selçuk, 4-0 kazanılan Eskişehir maçında yine Sneijder'in yokluğunda asist yapmıştı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
İlginç rastlantı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.