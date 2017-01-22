Yetti Garry
Riekerink, Konyaspor maçının kahramanı Garry Rodrigues’i Karabük’te 65 dakika kenarda tutarak G.Saray’ın yenilgisinde başrol oynadı! Cüneyt Çakır’ın hatalı düdükleri ve Riekerink’in formsuzluğu, sarı-kırmızılı taraftarlara ‘Yetti artık!’ dedirtti!
Galatasaray, Karabük'e 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Cüneyt Çakır hatalı kararları ile maçın önüne geçti. 4 önemli oyuncusundan yoksun K. Karabükspor, Riekerink'in yanlış kadro seçimini 3 puana çevirmesini bildi!
Maça hızlı başlayan Galatasaray, 15. dakikada Yasin Öztekin'in golü ile öne geçti. Bu gole Karabüksporlu oyuncular, Yasin'in golden önce 'topu koluyla düzelttiğini iddia ederek' uzun süre itiraz ettiler. 31. dakikada Carole-Seleznov ikili mücadelesinde iki oyuncu da yerde kaldı. Cüneyt Çakır bu kez Karabük lehine komik bir penaltı verdi. Seleznov penaltıdan skoru 1-1'e getirdi.
82'de Serdar Deliktaş, sarı-kırmızılı savunma oyuncularını uyutarak, adeta fotoğraf çektirir gibi jeneriklik bir kafa golü atarak maçın skorunu belirledi: 2-1. 85. dakikada Hakan Balta, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Sezon başından beri eleştirilen Riekerink, yanlış kadro seçimi ve hatalı taktikleri ile G.Saray'ın Karabük deplasmanından puansız ayrılmasında önemli rol oynadı.
Maça hızlı başlayan Galatasaray, 15. dakikada Yasin Öztekin'in golü ile öne geçti. Bu gole Karabüksporlu oyuncular, Yasin'in golden önce 'topu koluyla düzelttiğini iddia ederek' uzun süre itiraz ettiler. 31. dakikada Carole-Seleznov ikili mücadelesinde iki oyuncu da yerde kaldı. Cüneyt Çakır bu kez Karabük lehine komik bir penaltı verdi. Seleznov penaltıdan skoru 1-1'e getirdi.
82'de Serdar Deliktaş, sarı-kırmızılı savunma oyuncularını uyutarak, adeta fotoğraf çektirir gibi jeneriklik bir kafa golü atarak maçın skorunu belirledi: 2-1. 85. dakikada Hakan Balta, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Sezon başından beri eleştirilen Riekerink, yanlış kadro seçimi ve hatalı taktikleri ile G.Saray'ın Karabük deplasmanından puansız ayrılmasında önemli rol oynadı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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