 Yasin’den kariyer rekoru – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Yasin’den kariyer rekoru

    Yasin’den kariyer rekoru
    G.Saray'da kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen , Karabük'te attığı golle kariyer rekoru kırdı. Tecrübeli oyuncu topu 'koluyla mı düzeltti?' tartışmasına yol açan pozisyonda bu sezon ligde 8. kez fileleri havalandırdı ve kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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