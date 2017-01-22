Yasin’den kariyer rekoru
G.Saray'da kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Yasin Öztekin, Karabük'te attığı golle kariyer rekoru kırdı. Tecrübeli oyuncu topu 'koluyla mı düzeltti?' tartışmasına yol açan pozisyonda bu sezon ligde 8. kez fileleri havalandırdı ve kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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