 Vitor Hugo’dan olumsuz haber – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    ’dan olumsuz haber

    Vitor Hugo’dan olumsuz haber

    Transfer dönemi boyunca 'ın gündeminde yer alan isimlerden olan 'dan kötü haber geldi.

    Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği Brezilyalı savunma oyuncu, ülke basınına önemli açıklamalar yaptı. İşte sambacının taraftarlarını üzecek sözleri:

    'BURADA TARİH YAZACAĞIM'
    "Tüm teklifleri menajerime bıraktım. O da 'a yoğunlaşıp, gelen teklifleri değerlendirmemem gerektiğini söylüyor. Beni başka kulüplerden gelen tekliflerden koruyor. 2015 yılında buraya geldim. Önce yerimi sağlamlaştırdım sonra şampiyon oldum. Burada daha çok tarih yazmak istiyorum."
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:26
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