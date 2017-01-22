Vitor Hugo’dan olumsuz haber
Transfer dönemi boyunca Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden olan Vitor Hugo'dan kötü haber geldi.
Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği Brezilyalı savunma oyuncu, ülke basınına önemli açıklamalar yaptı. İşte sambacının Galatasaray taraftarlarını üzecek sözleri:
'BURADA TARİH YAZACAĞIM'
"Tüm teklifleri menajerime bıraktım. O da Palmeiras'a yoğunlaşıp, gelen teklifleri değerlendirmemem gerektiğini söylüyor. Beni başka kulüplerden gelen tekliflerden koruyor. 2015 yılında buraya geldim. Önce yerimi sağlamlaştırdım sonra şampiyon oldum. Burada daha çok tarih yazmak istiyorum."
'BURADA TARİH YAZACAĞIM'
"Tüm teklifleri menajerime bıraktım. O da Palmeiras'a yoğunlaşıp, gelen teklifleri değerlendirmemem gerektiğini söylüyor. Beni başka kulüplerden gelen tekliflerden koruyor. 2015 yılında buraya geldim. Önce yerimi sağlamlaştırdım sonra şampiyon oldum. Burada daha çok tarih yazmak istiyorum."
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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