 Taraftarlar işbaşında – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Taraftarlar işbaşında

    Taraftarlar işbaşında
    Sarı-kırmızılı taraftarlar, Karabük deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Galatasaraylılar, soğuk havaya rağmen 'nda kendilerine ayrılan bölümü doldururken, başlangıç düdüğünden itibaren de takımlarına büyük destek verdi.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:00
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