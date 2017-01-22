 Sneijder’siz 37 puan uçtu – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Sneijder’siz 37 puan uçtu

    Sneijder’siz 37 puan uçtu
    Teknik direktör Riekerink, Kardemir Karabük karşısında cezalı 'in yerine Josue'yi oynattı. Bugüne kadar oynadığı hiçbir karşılaşmada etkili olamayan Portekizli oyuncu, dün de sahanın en kötüsüydü. Hollandalı yıldızını fazlası ile arayan sarı-kırmızılı ekip, Sneijder'siz çıktığı 25 lig maçında 8 beraberlik, 7 yenilgi aldı ve tam 37 puan kaybetti.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
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