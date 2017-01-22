Sneijder’siz 37 puan uçtu
Teknik direktör Riekerink, Kardemir Karabük karşısında cezalı Wesley Sneijder'in yerine Josue'yi oynattı. Bugüne kadar oynadığı hiçbir karşılaşmada etkili olamayan Portekizli oyuncu, dün de sahanın en kötüsüydü. Hollandalı yıldızını fazlası ile arayan sarı-kırmızılı ekip, Sneijder'siz çıktığı 25 lig maçında 8 beraberlik, 7 yenilgi aldı ve tam 37 puan kaybetti.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
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UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
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HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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