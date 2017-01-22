Skandal ve ucuz!
Otoriteler, Çakır’ı kararları için oldukça eleştirdi. Golü Yasin’e sorması için ‘hata’ yorumu yapılırken, verilen penaltının ise ‘çok ucuz’ olduğu görüşünde birleşildi.
Cüneyt Çakır'ın skandal kararlara imza atması otoritelerin de tepkisini çekti. Bazı isimler Yasin'e pozisyonu sormanın hata olduğunu belirtirken, Karabük'e verilen penaltının 'çok ucuz' görüşünde birleşildi. İşte Çakır'ın yönetimi ile ilgili yorumlar:
Deniz Çoban: "Yasin'in golü temiz görünüyor ama topun yumuşaması akılları karıştırıyor."
Ahmet Çakar: "Türk hakemliği ve Cüneyt İflas ettiler. Skandal bir penaltı kararı verildi. Yasin'in pozisyonunda bence el yok."
Rıdvan Dilmen: "Yasin'in golü nizami gibiydi. Yasin'e de sormaması lazımdı. Penaltı kararı yanlıştı."
Erman Toroğlu: "Cüneyt Çakır tam bir mahalle maçı idare eden hakem durumundaydı. İlk pozisyonu utumadığı için penaltıda etkisinde kaldı."
MOSTUROĞLU'NDAN TEPKİ
Çakır'ın golü Yasin'e sormasına bir tepki de Fenerbahçe camiasından geldi. Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Video hakem devreye girmeden joker hakkı kullanan hakem uygulaması devreye girdi" yazarak hem Galatasaray'a hem de Çakır'a göndermede bulundu. Mosturoğlu'nun bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.
Deniz Çoban: "Yasin'in golü temiz görünüyor ama topun yumuşaması akılları karıştırıyor."
Ahmet Çakar: "Türk hakemliği ve Cüneyt İflas ettiler. Skandal bir penaltı kararı verildi. Yasin'in pozisyonunda bence el yok."
Rıdvan Dilmen: "Yasin'in golü nizami gibiydi. Yasin'e de sormaması lazımdı. Penaltı kararı yanlıştı."
Erman Toroğlu: "Cüneyt Çakır tam bir mahalle maçı idare eden hakem durumundaydı. İlk pozisyonu utumadığı için penaltıda etkisinde kaldı."
MOSTUROĞLU'NDAN TEPKİ
Çakır'ın golü Yasin'e sormasına bir tepki de Fenerbahçe camiasından geldi. Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Video hakem devreye girmeden joker hakkı kullanan hakem uygulaması devreye girdi" yazarak hem Galatasaray'a hem de Çakır'a göndermede bulundu. Mosturoğlu'nun bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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