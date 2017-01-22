''Penaltı değildi''
Karabükspor’un hocası Tudor: Dürüst olmam gerekirse lehimize verilen penaltı bana göre haksız.
Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçta hakem Cüneyt Çakır'ın takımı lehine verdiği penaltı kararının yanlış olduğunu söyledi. Basın toplantısında penaltı kararını değerlendiren Tudor, "Hakemlerden şikayet ediyorum bildiğiniz gibi. Ama bunu da söylemem gerekiyor. Televizyonda izledim, dürüst olmam gerekiyor. Penaltı bana göre haksız. Penaltı değil" dedi.
YÜZDE ELLİ, YÜZDE ELLİ!
Hırvat teknik adam, Yasin Öztekin'in attığı gol öncesindeki 'kolla aldı' tartışmalarıyla ilgili ise "Televizyonda gördüğüm kadarıyla yüzde elli, yüzde elli diyebilirim. Bir açıdan el var, diğer açıdan yok gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
YÜZDE ELLİ, YÜZDE ELLİ!
Hırvat teknik adam, Yasin Öztekin'in attığı gol öncesindeki 'kolla aldı' tartışmalarıyla ilgili ise "Televizyonda gördüğüm kadarıyla yüzde elli, yüzde elli diyebilirim. Bir açıdan el var, diğer açıdan yok gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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