 ''Penaltı değildi'' – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    ''Penaltı değildi''

    ''Penaltı değildi''

    ’un hocası Tudor: Dürüst olmam gerekirse lehimize verilen penaltı bana göre haksız.

    Teknik Direktörü , 'ı 2-1 mağlup ettikleri maçta hakem Cüneyt Çakır'ın takımı lehine verdiği penaltı kararının yanlış olduğunu söyledi. Basın toplantısında penaltı kararını değerlendiren Tudor, "Hakemlerden şikayet ediyorum bildiğiniz gibi. Ama bunu da söylemem gerekiyor. Televizyonda izledim, dürüst olmam gerekiyor. Penaltı bana göre haksız. Penaltı değil" dedi.

    YÜZDE ELLİ, YÜZDE ELLİ!
    Hırvat teknik adam, Yasin Öztekin'in attığı gol öncesindeki 'kolla aldı' tartışmalarıyla ilgili ise "Televizyonda gördüğüm kadarıyla yüzde elli, yüzde elli diyebilirim. Bir açıdan el var, diğer açıdan yok gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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