Muslera’ya özel eldiven
Antalya kampında sol el serçe parmağa kırılan Fernando Muslera, geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında olduğu gibi dün de özel bir eldivenle sahaya çıktı. Kırık olan bölgenin çevresi bandajlanan Uruguaylı file bekçisi, 4 parmaklı eldivenle mücadele etti.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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