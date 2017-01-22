 Muslera’ya özel eldiven – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Muslera’ya özel eldiven

    Muslera’ya özel eldiven
    Antalya kampında sol el serçe parmağa kırılan , geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında olduğu gibi dün de özel bir eldivenle sahaya çıktı. Kırık olan bölgenin çevresi bandajlanan Uruguaylı file bekçisi, 4 parmaklı eldivenle mücadele etti.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:02
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