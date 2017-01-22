 Marsilya onu istiyor – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    onu istiyor

    Marsilya onu istiyor

    Fransız ekibi, ’la 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan ’a göz dikti.

    Fransa Ligi takımlarından 'nın gözü Lionel 'de. Son dönemde hedeflerinin uzağında kalan Fransız ekibi, güçlü bir kadro için kolları sıvarken, 'ın 25 yaşındaki sol bekini de listeye aldı.

    İlk tercihi Wolfsburg ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Ricardo Rodriguez olan Marsilya, bu transferde sonuca ulaşamaması halinde Aslan'ın yıldızı için harekete geçecek.

    Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizaretta'nın transfer gözdeleri arasına giren Carole, bu sezon sarı-kırmızılıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Galatasaray ile 22 resmi karşılaşmaya çıkan Fransız oyuncu başarılı futboluyla öne çıkarken, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:26
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