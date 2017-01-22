Marsilya onu istiyor
Fransız ekibi, Galatasaray’la 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Carole’a göz dikti.
İlk tercihi Wolfsburg ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Ricardo Rodriguez olan Marsilya, bu transferde sonuca ulaşamaması halinde Aslan'ın yıldızı için harekete geçecek.
Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizaretta'nın transfer gözdeleri arasına giren Carole, bu sezon sarı-kırmızılıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Galatasaray ile 22 resmi karşılaşmaya çıkan Fransız oyuncu başarılı futboluyla öne çıkarken, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:26
- ‘15 milyon getirin Sergiy sizindir’
Toplam 3
Yorum
Para koparcak aklı sıra Yaw 15 milyonu kolay kazanıyor heralde bunlar.Bu adamın max ederi 5 milyon euro zaten forma şansı bulamıyor herif bırak Allanı seversen
- Lens olmazsa Ghezzal
Toplam 1
Yorum
cawac 15 de istese Lens gibi bir futbolcu için vereceksin. Sonra o parayı vermeyip 20 M u sokağa saçmanızı istemiyoruz.
- Tolgay bombası
Toplam 1
Yorum
Erkan Beşiktaş da çoğu zaman yedek kalan diyor. Kardeşim adam neredeyse her maç ilk onbir oynadı, ne yedeği...
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