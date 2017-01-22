 K.Karabük tam takım! – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    K.Karabük tam takım!

    K.Karabük tam takım!
    , karşısında aslarından yoksun mücadele etti. Ev sahibi ekipte sakatlığı süren kaleci Rybka, Skulason, Marius Silviu Alexe ve Ermin Zec'in yanı sıra ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Yatabare, Traore ve Poko, kadroda yer alamadı. Eksiklerine karşılık Karabük, Cimbom'u mat etmeyi başararak alkışı fazlasıyla hak etti.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
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