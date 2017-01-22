K.Karabük tam takım!
Kardemir Karabükspor, Galatasaray karşısında aslarından yoksun mücadele etti. Ev sahibi ekipte sakatlığı süren kaleci Rybka, Skulason, Marius Silviu Alexe ve Ermin Zec'in yanı sıra ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Yatabare, Traore ve Poko, kadroda yer alamadı. Eksiklerine karşılık Karabük, Cimbom'u mat etmeyi başararak alkışı fazlasıyla hak etti.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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