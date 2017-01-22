Karanlık gece!
Yasin’in golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, Seleznov ve Serdar’a engel olamayınca sahadan yenik ayrıldı; Fenerbahçe’yle karşılaşacak olan lider Başakşehir’le puanını eşitleme şansını kaçırdı.
Konyaspor maçından sürpriz bir şekilde galibiyetle ayrılan Galatasaray, Kardemir Karabükspor'a çarpıldı: 2-1. Maça iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, 15. dakikada Yasin Öztekin ile golü de buldu. 'El' tartışmalarının yaşandığı bu golün ardından sahadan silinen sarı-kırmızılı ekip, 31. dakikada Seleznov'un penaltı golüyle sarsıldı. Ev sahibi ikinci yarıda da etkili bir futbol çıkartırken 82'de Serdar Deliktaş skoru ilan etti: 2-1. Galatasaray'da Hakan Balta, gördüğü ikinci sarı kart sonrası 85'inci dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
6 maç aradan sonra sahadan yenilgiyle ayrılan Cimbom, ligdeki 4. mağlubiyetini alarak 36 puanda kaldı. Böylece Fenerbahçe'ye konuk olacak olan lider Başakşehir ile puanını eşitleme şansını kaçırdı. Ayrıca sahadan galip ayrılsa Beşiktaş'ın da önünde yer alacaktı. Karabük'e yenilen Galatasaray, gol yollarında çok etkisiz kaldı. Sarı-kırmızılılar, maç boyunca Yasin Öztekin'in gol olan şutu dışında çerçeveyi göremedi.
Savaş ÇORLU
6 maç aradan sonra sahadan yenilgiyle ayrılan Cimbom, ligdeki 4. mağlubiyetini alarak 36 puanda kaldı. Böylece Fenerbahçe'ye konuk olacak olan lider Başakşehir ile puanını eşitleme şansını kaçırdı. Ayrıca sahadan galip ayrılsa Beşiktaş'ın da önünde yer alacaktı. Karabük'e yenilen Galatasaray, gol yollarında çok etkisiz kaldı. Sarı-kırmızılılar, maç boyunca Yasin Öztekin'in gol olan şutu dışında çerçeveyi göremedi.
Savaş ÇORLU
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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