Karabük'ün gecesi
Sezonun flaş takımı dün akşama da damgasını vurdu. Yenik duruma düşmesine rağmen kazanan Mavi Ateş, tarihinde 3. kez Galatasaray’a karşı galibiyet sevinci yaşadı.
Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla Süper Lig'e damgasını vuran Kardemir Karabükspor dün akşam tarih yazdı. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ı konuk eden Mavi Ateş, yenik duruma düşmesine rağmen kazanmayı başardı. Güçlü rakibine karşı tarihindeki 3. zaferini elde eden kırmızı-mavililer, Süper Lig'de de tam 6 maç sonra Aslan'dan 3 puanı kaptı. Ev sahibinin bu kritik galibiyetinde önemli rol oynayan isimler ise Yevhen Seleznyov ile Serdar Deliktaş'tı.
3 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ!
Galatasaray'a karşı penaltıdan bulduğu golle eşitliği sağlayan Seleznyov, sahada kaldığı 79 dakika boyunca rakip savunmaya zor anlar yaşattı. Ara transfer döneminde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten bonservis bedeli ödenmeden anlaşma sağlanan golcü oyuncu, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıktı. Ukraynalı futbolcu attığı golün yanı sıra birçok kez kendisine pozisyon yaratırken, rakip savunmayı da yıprattı. Karşılaşmanın skoru belirleyen Serdar ise 79'da Seleznyov'un yerine oyuna girdikten 3 dakika sonra rakip fileleri havalandırarak 3 puanı getiren adam oldu. Maçın sonunda Karabük taraftarları da bu oyuncuları tribüne çağırdı.
ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU
Galatasaray'da oynayan iki isim dün akşam Karabük formasıyla sahadaydı. Sarı-kırmızılıların eski futbolcularından Dany ve Ceyhun Gülselam, sarı-kırmızılılara karşı 90 dakika sahada kaldı. İki oyuncu da başarılı bir maç çıkarırken, 90 dakika sonunda büyük sevinç yaşadı.
3. KEZ KAZANDI
G.Saray'a karşı 18. lig maçına çıkan Karabükspor, güçlü rakibini 3. kez yenmeyi başardı. Kırmızı-mavililer, Galatasaray karşısında 5 beraberlik alırken, 10 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
3 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ!
Galatasaray'a karşı penaltıdan bulduğu golle eşitliği sağlayan Seleznyov, sahada kaldığı 79 dakika boyunca rakip savunmaya zor anlar yaşattı. Ara transfer döneminde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten bonservis bedeli ödenmeden anlaşma sağlanan golcü oyuncu, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıktı. Ukraynalı futbolcu attığı golün yanı sıra birçok kez kendisine pozisyon yaratırken, rakip savunmayı da yıprattı. Karşılaşmanın skoru belirleyen Serdar ise 79'da Seleznyov'un yerine oyuna girdikten 3 dakika sonra rakip fileleri havalandırarak 3 puanı getiren adam oldu. Maçın sonunda Karabük taraftarları da bu oyuncuları tribüne çağırdı.
ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU
Galatasaray'da oynayan iki isim dün akşam Karabük formasıyla sahadaydı. Sarı-kırmızılıların eski futbolcularından Dany ve Ceyhun Gülselam, sarı-kırmızılılara karşı 90 dakika sahada kaldı. İki oyuncu da başarılı bir maç çıkarırken, 90 dakika sonunda büyük sevinç yaşadı.
3. KEZ KAZANDI
G.Saray'a karşı 18. lig maçına çıkan Karabükspor, güçlü rakibini 3. kez yenmeyi başardı. Kırmızı-mavililer, Galatasaray karşısında 5 beraberlik alırken, 10 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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