İlk kırmızı Hakan Balta’ya
G.Saray'da karşılaşmaya Ahmet Çalık ile birlikte stoperde başlayan Hakan Balta, ikinci yarıda çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk kartı 64'te gören, ikinci sarıyı ise 85'te yiyen Hakan Balta, pozisyona itiraz bile etmeden eldivenlerini çıkarıp soyunma odasının yolunu tuttu. Hakan, cezasını kupadaki Erzincan maçında çekecek. Bu kart, sarı-kırmızılı takımın bu sezon ligde gördüğü ilk kırmızı kart oldu. G.Saray, bundan önceki 17 haftada kırmızı kart görmeyen tek takımdı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
İlk kırmızı Hakan Balta’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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