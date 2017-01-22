 İlk kırmızı Hakan Balta’ya – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    İlk kırmızı ’ya

    İlk kırmızı Hakan Balta’ya
    G.Saray'da karşılaşmaya Ahmet Çalık ile birlikte stoperde başlayan , ikinci yarıda çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk kartı 64'te gören, ikinci sarıyı ise 85'te yiyen Hakan Balta, pozisyona itiraz bile etmeden eldivenlerini çıkarıp soyunma odasının yolunu tuttu. Hakan, cezasını kupadaki Erzincan maçında çekecek. Bu kart, sarı-kırmızılı takımın bu sezon ligde gördüğü ilk kırmızı kart oldu. G.Saray, bundan önceki 17 haftada kırmızı kart görmeyen tek takımdı.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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