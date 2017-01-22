El var mı Yasin?
Hakem Çakır, Yasin’in golünde oyuncunun yanına gidip “Topu elle mi aldın?” diye sordu; “Hayır” yanıtının ardından golü verdi. Karabükspor’a da ‘evlere şenlik’ bir penaltı çaldı.
HATALAR ARKA ARKAYA
Gecenin ikinci tartışmalı pozisyonu ise Karabük'ün penaltısı öncesi meydana geldi. G.Saray ceza sahasında Seleznov ile Carole arasında yaşanan hava topu mücadelesinin ardından sürpriz bir karar çıktı. Çakır'ın bu kez de Karabük lehine kararı Galatasaraylıların tepkisini çekti. Çakır, 75'te Hakan Balta'ya 2. sarı kartı çıkaramadığı için bir kez daha eleştirildi. Öte yandan Karabük tribünleri de G.Saray'ın golüne oldukça tepkiliydi. Yasin'in topla her buluşmasında ıslıklayan kırmızı-lacivertliler, "Hırsız Yasin" diye bağırıp tempo tuttular. Oldukça tartışmalı geçen maçta Cüneyt Çakır'ın yönetimi iki tarafı da memnun etmedi.
'BEN DE ORDİNARYÜSÜM'
Çakır'a sosyal medyada da büyük tepki vardı. İşte sarı-kırmızılı taraftarların yerden yede vurdukları Çakır için yazdıklarından bazıları:
-Karabük'te o kadar eksik var Cüneyt Çakır'a rağmen yendiler helal olsun
-Cüneyt Çakır 2-1 Galatasaray
-Cüneyt Çakır hayatında bu kadar rezil bir penaltı vermemiştir herhalde
-Cüneyt Çakır ! Ne olacak bu eyyamlarin. futbolun katili türk hakemleri.
-Pozisyona isyan etmeyin.. Pozisyonda el yok! Ancak Cüneyt Çakır'ın Yasin'e sorup karar vermesi hakemlik faciası...!!!
-Çakır'ın bağlantıları olmasa 2.ligde zor maç yönetir. Elit hakemliği falan geçtim, baya düz hakemliği bile tartışılabilir.
-Çakır gibi bir adamın hakem olduğu bir ülkede bende ordinaryüs olabilirim. Yazık gerçekten...
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:23
- ‘15 milyon getirin Sergiy sizindir’
Toplam 3
Yorum
Para koparcak aklı sıra Yaw 15 milyonu kolay kazanıyor heralde bunlar.Bu adamın max ederi 5 milyon euro zaten forma şansı bulamıyor herif bırak Allanı seversen
- Lens olmazsa Ghezzal
Toplam 1
Yorum
cawac 15 de istese Lens gibi bir futbolcu için vereceksin. Sonra o parayı vermeyip 20 M u sokağa saçmanızı istemiyoruz.
- Tolgay bombası
Toplam 1
Yorum
Erkan Beşiktaş da çoğu zaman yedek kalan diyor. Kardeşim adam neredeyse her maç ilk onbir oynadı, ne yedeği...
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