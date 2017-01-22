 ''Dünyanın en büyük ailesiyiz'' – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    ''Dünyanın en büyük ailesiyiz''

    ''Dünyanın en büyük ailesiyiz''

    'da dün yeni üyelerin beratları verilirken, üye sayısının da 12 bin 318'e çıktığı açıklandı.

    298 yeni üyeye beratları ve kartları Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda verildi. Törende açıklamalarda bulunan sarıkırmızılıların başkanı Dursun Özbek, "Hayatta atılan her adım sorumluluk ister. Her adımda geleceğinizin, ailenizin, sevdiklerinizin yükünü taşırsınız. Bugünden itibaren yükünüz çok daha ağır. Dünyanın en büyük ailelerinden birinin mensubusunuz" dedi.

    'HER ADIMINIZ FAYDALI OLMALI'
    Özbek sözlerini şöyle tamamladı: "Bu kulüpte emek, hırs, mücadele, gözyaşı var. Artık her adımınız bu büyük ailenin faydasına olmalı, daha büyük bir sorumlulukla atılmalı. Üyeliğinizin sizlere, camiamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum ve 'Yaşasın Galatasaray' diyorum."
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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