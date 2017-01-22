Cüneyt Çakır amip gibi
Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Nazifoğlu, hakem Çakır’a Türkiye’de hiçbir oyuncu ve yöneticinin güvenmediğini söylerken, “Amip gibi kendi kendini yiyip bitiriyor” dedi.
Karşılaşmayı "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar şanslarını değerlendirdiler, bizim de bireysel hatamızdan galip geldiler" diye değerlendiren Nazifoğlu, hakem Çakır için "Cüneyt Hoca'ya artık Türkiye'de hiçbir takımın oyuncu ve yöneticisi güvenmiyor. Türkiye'de hakemlik yapma şansı kalmamıştır. İşin garibi, tribündekiler böyle bir hata yapmasını bekliyordu. Bir devin çöküşü. Kendi kendini amip gibi yiyip bitiriyor. 5 bin kişilik Karabük taraftarının baskısını kaldıramadı" dedi.
TRANSFER OLACAK
Transferle ilgili de konuşan Nazifoğlu, "Hiçkimsenin bilmediği bilgileri basına söylüyorum ama siz kendinize göre yazıp çiziyorsunuz. Biz Podolski'yi yollamak istiyormuşuz diye yazılıyor. Podolski'yi yollamak istemiyoruz. Burada mutsuz olduğunu söylüyor. Eşi ve çocuklarının yanında olmak istediğini söylüyor. Biz de gitmemesi için baskı yapıyoruz" açıklamalarını yaptı. Nazifoğlu, transfer çalışmalarının ve şampiyonluk iddiasının devam ettiğini de sözlerine ekledi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:32
- ‘15 milyon getirin Sergiy sizindir’
Toplam 3
Yorum
Para koparcak aklı sıra Yaw 15 milyonu kolay kazanıyor heralde bunlar.Bu adamın max ederi 5 milyon euro zaten forma şansı bulamıyor herif bırak Allanı seversen
- Lens olmazsa Ghezzal
Toplam 1
Yorum
cawac 15 de istese Lens gibi bir futbolcu için vereceksin. Sonra o parayı vermeyip 20 M u sokağa saçmanızı istemiyoruz.
- Tolgay bombası
Toplam 1
Yorum
Erkan Beşiktaş da çoğu zaman yedek kalan diyor. Kardeşim adam neredeyse her maç ilk onbir oynadı, ne yedeği...
Cüneyt Çakır amip gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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