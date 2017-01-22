 Cüneyt Çakır amip gibi – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    amip gibi

    Cüneyt Çakır amip gibi

    Sportif AŞ yöneticisi Nazifoğlu, hakem Çakır’a Türkiye’de hiçbir oyuncu ve yöneticinin güvenmediğini söylerken, “Amip gibi kendi kendini yiyip bitiriyor” dedi.

    Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, 2-1'lik Karabükspor yenilgisi sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı sert sözlerle eleştirdi. Nazifoğlu, 'a Türkiye'de hiçbir oyuncu ve yöneticinin güvenmediğini söylerken, "Bir devin çöküşü. Amip gibi kendi kendini yiyip bitiriyor. Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır" ifadesini kullandı.

    Karşılaşmayı "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar şanslarını değerlendirdiler, bizim de bireysel hatamızdan galip geldiler" diye değerlendiren Nazifoğlu, hakem Çakır için "Cüneyt Hoca'ya artık Türkiye'de hiçbir takımın oyuncu ve yöneticisi güvenmiyor. Türkiye'de hakemlik yapma şansı kalmamıştır. İşin garibi, tribündekiler böyle bir hata yapmasını bekliyordu. Bir devin çöküşü. Kendi kendini amip gibi yiyip bitiriyor. 5 bin kişilik Karabük taraftarının baskısını kaldıramadı" dedi.

    TRANSFER OLACAK
    Transferle ilgili de konuşan Nazifoğlu, "Hiçkimsenin bilmediği bilgileri basına söylüyorum ama siz kendinize göre yazıp çiziyorsunuz. Biz Podolski'yi yollamak istiyormuşuz diye yazılıyor. Podolski'yi yollamak istemiyoruz. Burada mutsuz olduğunu söylüyor. Eşi ve çocuklarının yanında olmak istediğini söylüyor. Biz de gitmemesi için baskı yapıyoruz" açıklamalarını yaptı. Nazifoğlu, transfer çalışmalarının ve şampiyonluk iddiasının devam ettiğini de sözlerine ekledi.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:32
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