 Ahmet Çalık cezalı – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    cezalı

    Ahmet Çalık cezalı
    Devre arasında G.Birliği'nden transfer edilen , Karabük maçının 45'inci dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İlk yarıda G.Birliği formasıyla 3 sarı kart gören Ahmet, Akhisar maçında yok.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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