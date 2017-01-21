VakıfBank Galatasaray'a set vermedi
VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin ikinci devresine Galatasaray’ı 3-0 mağlup ederek başladı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0'lık sonuçla mağlup ederek, ligdeki yenilgisizliğini de korudu. VakıfBank setleri 29-27, 25-21 ve 25-14 ile kazandı. Karşılaşmada 20 sayı ile oynayan Lonneke Sloetjes en skorer oyuncusu oldu. VakıfBank, ligin ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray'ı 3-0'lık skorla geçmeyi başardı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Takımımın bugün oynadığı oyun ve gösterdiği reaksiyon oldukça iyiydi. Maç içinde konsantrasyonumuz yüksek olmasa da, maçtan galibiyetle ayrılmayı başardık" şeklinde konuştu.
Mücadelenin en skorer ismi VakıfBanklı oyuncu Lonneke Sloetjes ise, "Son oynadığımız kupa maçının ardından bugün galip gelmemizden dolayı çok mutluyum. Özellikle ilk setteki oyunumuza rağmen savaşmayı bırakmadık ve maçı kazanmayı başardık" dedi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Takımımın bugün oynadığı oyun ve gösterdiği reaksiyon oldukça iyiydi. Maç içinde konsantrasyonumuz yüksek olmasa da, maçtan galibiyetle ayrılmayı başardık" şeklinde konuştu.
Mücadelenin en skorer ismi VakıfBanklı oyuncu Lonneke Sloetjes ise, "Son oynadığımız kupa maçının ardından bugün galip gelmemizden dolayı çok mutluyum. Özellikle ilk setteki oyunumuza rağmen savaşmayı bırakmadık ve maçı kazanmayı başardık" dedi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Şampiyonluğa inanıyorum''
Toplam 8
Yorum
sammy64 bu seni neden ilgilendiriyo
- İlhan Cavcav yoğun bakıma alındı
Toplam 1
Yorum
sammy64 sevin ya da sevmeyin,Türk futbolunun ondan öğrendiği- öğreneceği çok şey var.Kulüplerimiz onun yönetim anlayışına sap olsaydı borçlu olmazdı
- Kerim Frei’a 9 milyon TL
Toplam 4
Yorum
ozi kerim hayatının hatasımı şampiyon bir takımdan 2.lig bir takıma giderek yaptı. kiralık gitmeyi denemeliydin
VakıfBank Galatasaray'a set vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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