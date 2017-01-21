 "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır" – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"

    "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"

    Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi , 2-1'lik Karabükspor yenilgisi sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı sert sözlerle eleştirdi. Nazifoğlu, Cüneyt Çakır'a Türkiye'de hiçbir oyuncu ve yöneticinin güvenmediğini söylerken, "Bir devin çöküşü. Amip gibi kendi kendini yiyip bitiriyor. Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır" dedi.

    Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi , 2-1'lik Kardemir Karabükspor yenilgisi sonrası eleştiri oklarını karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a yönelitti. Maçı "Zor bir maç olacağını biliyorduk. 2 tarafın da eksikleri vardı. Onlar şanslarını değerlendirdiler, bizim de bireysel hatamızdan golip geldiler." diye değerlendiren Nazifoğlu, Çakır için "Cüneyt Hoca'ya artık Türkiye'de hiçbir takımın oyuncu ve yöneticisi güvenmiyor. Türkiye'de hakemlik yapma şansı kalmamıştır. İşin çok garibi, tribündekiler böyle bir hata yapmasını bekliyordu. Bir devin çöküşü. Kendi kendini amip gibi yiyip bitiriyor. 5 bin kişilik Karabük taraftarının baskısını kaldıramadı." dedi.

    Transferle ilgili de konuşan Nazifoğlu, "Hiçkimsenin bilmediği bilgileri basına söylüyorum ama siz kendinize göre yazıp çiziyorsunuz. Aslında biz Podolski'yi yollamak istiyormuşuz diye yazıyorsunuz. Podolski'yi yollamak istemiyoruz. Burada mutsuz olduğunu söylüyor. Eşi ve çocuklarının yanında olmak istediğini söylüyor. Biz de gitmemesi için baskı yapıyoruz." açıklamalarını yaptı.

    Transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Nazifoğlu, "Yeni isimlerin kadroya katılması için çalışıyoruz. Futbolcuların Tüarkiye'ye gelmesi için sıkıntıları var ve onu aşmaya çalışıyoruz. Taraftar, takımlarını bırakmasın, desteklesin. Bugün Karabük'teki mağlubiyet bütün takımların alabileceği bir mağlubuiyet. Karabük çok koşan ve güçlü bir ekip. Önümüzdeki günlerde alacağımız galibiyetlerle şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri olmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:54
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