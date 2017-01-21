 Tek yol zafer – Fotomaç – 21 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tek yol zafer

    Tek yol zafer

    Geçtiğimiz hafta Konya deplasmanından galibiyetle dönen , bu kez Karabük’te sahaya çıkacak. Zirve yarışındaki iddiasını korumak isteyen Cimbom, 3 puan için savaşacak.

    Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olacak G.Saray geri sayıma geçti. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda tek yol 3 puan... Geçtiğimiz hafta zorlu Konya deplasmanından zaferle ayrılan Aslan, Karabük'ü de geçmeyi hedefliyor. Bugünkü karşılaşmada galibiyet planları yapan Galatasaray, hem yenilmezlik serisini sürdürmeyi hem de zirve yarışındaki iddiasını korumak istiyor.

    ŞANS TANIMIYOR
    Ligde Karabükspor'a karşı oynadığı son 10 maçta büyük üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sından galibiyetle ayrıldı. 3 müsabaka beraberlikle sonuçlanırken, kırmızı-mavililer yalnızca bir kez Aslan'a karşı 3 puan sevinci yaşadı.

    JONG KART SINIRINDA
    Son haftalardaki başarılı performansıyla adından söz ettiren De Jong, Karabükspor maçına kart sınırında çıkacak. 'ın orta sahadaki kilit ismi, ikili mücadelelerle dikkatli olması konusunda teknik heyetten uyarı alırken, Hollandalı cezalı duruma düşmesi halinde 19. haftadaki Akhisar maçında oynayamayacak.

    ASLAN PUSUYA YATTI
    Aslan, Karabük maçı öncesi Florya'da dün sabah son idmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından teknik direktör Riekerink, futbolcularına kısa bir konuşma yaptı. Sarı-kırmızılılar saat 14.00'te de karayoluyla Karabük'e hareket etti.

    RODRİGUES YİNE YEDEK
    Yeni transfer Garry Rodrigues, Konya maçında olduğu gibi yine yedek soyunacak. Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'in Yasin'i ilk 11'de oynatacak. Hollandalı çalıştırıcının, Rodrigues'i ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor.

    EV SAHİBİNDE 4 EKSİK VAR
    Sezonun flaş takımları arasında yer alan Karabükspor'da Galatasaray sınavı öncesi 2 önemli eksik var. 8 golle Karabük'ün en skorer ismi olan Traore ile Yatabare, Poko ve kaleci Rybka, Afrika Uluslar Kupa'nda yer aldığı için sarıkırmızılılara karşı oynamayacak.

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tek yol zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.