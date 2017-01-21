 Riekerink’ten uyarı: Kanatları savunun – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Riekerink’ten uyarı: Kanatları savunun

    Riekerink’ten uyarı: Kanatları savunun
    Cimbom'un hocası , Karabük maçı öncesi öğrencilerine önemli uyarılarda bulundu. Yaptığı analizlerde rakibin kanatlardan etkili olduğunu belirten Hollandalı çalıştırcı, özellikle Bruma ve Yasin'in beklere yardım etmesini istedi. Riekerink, rakibin kanat oyuncularına karşı da Sabri ve Carole ile önlem alacak.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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