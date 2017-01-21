Riekerink’ten uyarı: Kanatları savunun
Cimbom'un hocası Jan Olde Riekerink, Karabük maçı öncesi öğrencilerine önemli uyarılarda bulundu. Yaptığı analizlerde rakibin kanatlardan etkili olduğunu belirten Hollandalı çalıştırcı, özellikle Bruma ve Yasin'in beklere yardım etmesini istedi. Riekerink, rakibin kanat oyuncularına karşı da Sabri ve Carole ile önlem alacak.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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