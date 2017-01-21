 Poldi’de son perde – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Poldi’de son perde

    Poldi’de son perde

    Alman yıldızın menajeri önceki gün İstanbul’a geldi. Karabük maçı sonrası toplantı var.

    Çin kulüplerinin ardından Japonya'dan da teklifler alan 'de ayrılık vakti yaklaşıyor. Çin temsilcilerine "Hayır" diyen Alman yıldızın, Japon ekibi Vissel Kobe'den gelen teklife ise sıcak baktığı kaydedildi. Önceki gün de Poldi'nin İranlı menajeri Nassim Touihri İstanbul'a geldi. Birlikte yenen yemekte yıldız futbolcunun geleceği konuşuldu.

    MAÇ SONRASI MASAYA
    Alman futbolcu, menajeri ile olan fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşırken "Aile yemeği" notunu düştü. Bugün oynanacak Karabük maçının ardından Lukas Podolski, menajeri Nassim Touihri ve Galatasaraylı idarecilerin masaya oturacağı öğrenildi. Pazartesi yapılacak toplantıda durumu netleşecek.




    GİROUD: POLDİ TAM BİR CANAVAR
    Arsenal'in forveti Olivier Giroud, idmanlarda Lukas Podolski ile karşı karşıya gelmekten hep çok çekindiğini söyledi. Fransız forvet "İkimiz de golcü oyuncularız. İdman maçlarında fazla olmasa da karşı karşıya geliyorduk. İkili mücadelede ondan top almak çok zor. Poldi tam bir canavar" dedi.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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