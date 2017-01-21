Poldi’de son perde
Alman yıldızın menajeri önceki gün İstanbul’a geldi. Karabük maçı sonrası toplantı var.
Çin kulüplerinin ardından Japonya'dan da teklifler alan Lukas Podolski'de ayrılık vakti yaklaşıyor. Çin temsilcilerine "Hayır" diyen Alman yıldızın, Japon ekibi Vissel Kobe'den gelen teklife ise sıcak baktığı kaydedildi. Önceki gün de Poldi'nin İranlı menajeri Nassim Touihri İstanbul'a geldi. Birlikte yenen yemekte yıldız futbolcunun geleceği konuşuldu.
MAÇ SONRASI MASAYA
Alman futbolcu, menajeri ile olan fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşırken "Aile yemeği" notunu düştü. Bugün oynanacak Karabük maçının ardından Lukas Podolski, menajeri Nassim Touihri ve Galatasaraylı idarecilerin masaya oturacağı öğrenildi. Pazartesi yapılacak toplantıda durumu netleşecek.
GİROUD: POLDİ TAM BİR CANAVAR
Arsenal'in forveti Olivier Giroud, idmanlarda Lukas Podolski ile karşı karşıya gelmekten hep çok çekindiğini söyledi. Fransız forvet "İkimiz de golcü oyuncularız. İdman maçlarında fazla olmasa da karşı karşıya geliyorduk. İkili mücadelede ondan top almak çok zor. Poldi tam bir canavar" dedi.
MAÇ SONRASI MASAYA
Alman futbolcu, menajeri ile olan fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşırken "Aile yemeği" notunu düştü. Bugün oynanacak Karabük maçının ardından Lukas Podolski, menajeri Nassim Touihri ve Galatasaraylı idarecilerin masaya oturacağı öğrenildi. Pazartesi yapılacak toplantıda durumu netleşecek.
GİROUD: POLDİ TAM BİR CANAVAR
Arsenal'in forveti Olivier Giroud, idmanlarda Lukas Podolski ile karşı karşıya gelmekten hep çok çekindiğini söyledi. Fransız forvet "İkimiz de golcü oyuncularız. İdman maçlarında fazla olmasa da karşı karşıya geliyorduk. İkili mücadelede ondan top almak çok zor. Poldi tam bir canavar" dedi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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