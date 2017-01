"Penaltı haksızdı"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, "Çok mutluyum. Büyük takımlara karşı her kazan kazanamıyorsunuz. Oyuncularım her şeylerini verdiler. Oyuncularım, kulübüm için çok mutluyum. Maça çok iyi hazırlandık. Büyük takımlara ya da herhangi bir takıma karşı sürekli savunma yapan anlayışla oynamayı sevmiyorum. Hücum da yapmanız gerekiyor. Bu yaklaşım da galibiyeti getirdi. Aslında her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Sürekli en iyi şekilde hazırlanıyorum. Ekstra odaklanma durumu olmuyor. Sadece rakipler değişiyor. En iyi maçımız değildi. 3 tane çok nemli eksiğimiz var. İlk 11'in yarısı eksikti. Buna rağmen galibiyetle ayrılıyoruz" diye konuştu.



'PENALTI HAKSIZDI'

Hakemin penaltı kararını da değerlendiren Tudor, "Hakemlerden şikayet ediyorum bildiğiniz gibi. Ama bugün itiraf etmeliyim. Penaltı haksız karardı bana göre. Yasin'in pozisyonu da televizyonda gördüğüm kadarıyla yüzde elli elli. Bir açıdan var gibi, bir açıdan yok gibi görünüyor" dedi.



Tudor, maç içinde taç atmak için kenara gelen Yasin ile arasında geçen diyaloğun sorulması üzerine, "Baskı altında olduğunu hissettim. Destek amaçlı sırtına dokundum" şeklinde konuştu.

RİEKERİNK: "PENALTI KARARI BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Defansif olarak çok organize bir takıma karşı oynadıklarını belirten Riekerink, "Bu gibi takımlara karşı bazı anlar maçın kaderini belirliyor. Maçtan önce iki noktaya odaklandık. Birisi oyunun yönünü çabuk değiştirmek, diğeri de defans arkasına yapacağımız koşular. Bunu uyguladık. Bu şekilde pozisyon bulduk. İlk gol böyle geldi. Ondan sonra garip bir atmosfer vardı statta. Penaltı pozisyonunda lehimize bir faulü hak ettiğimizi düşünüyorum ve o anda hakemin verdiği penaltı kararı beni çok şaşırttı. Stattaki atmosferden dolayı mı böyle bir karar verildi bilmiyorum. Öyle düşünmek istemiyorum. Çünkü çok tecrübeli bir hakem. İkinci yarıda net bir fırsatımız var. Maçı bitirecek fırsat geçti elimize. Ama değerlendiremedik. Gole çeviremedik. Belki kendimizi suçlamamız lazım. Bu tip maçlarda bu fırsatları değerlendirip maçı bitirmeniz gerekiyor. Çünkü organize bir takım" dedi.



'TAKIMI SUÇLAYAMAM'



Takımı suçlayamayacağını söyleyen Riekerink, "İstediğimiz oyunu oynayamadık diye suçlayamam takımımı. Nasıl pozisyona gireceğimizi konuşmuştuk maçtan önce. O şekilde pozisyona girdik. Takımım da o noktalara odaklandı. Doğru zamanda baskılarımız yaptık. Bazı anlar bizim aleyhimize anlardı. Penaltı pozisyonu mesela. Başka anlar da vardı. Ne kadar iyi oynarsan oyna girdiğin pozisyonları değerlendiremezsen ve bazı durumlar aleyhine gelişirse kazanamazsın" dedi.



Riekerink, Josue'nin performansı ile ilgili soruya, "Kötü top oynadığını düşünmüyorum. Podolski'yi daha etkili kullanmamız lazımdı. Josue için daha az alan bıraktı rakip" diye konuştu.



Riekerink, bir soru üzerine Eren Derdiyok'u oyuna geç almadığını da söyledi.