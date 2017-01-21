 Menajer önerisi German Rivero – Fotomaç – 21 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Menajer önerisi

    Menajer önerisi German Rivero
    Forvet arayan 'a Arjantinli menajerler 'yu önerdi. 1.82 boyunda ve bonservisi elinde olan 24 yaşındaki futbolcu scout ekibine soruldu. Ancak sarı-kırmızılı ekibin takdir edilen scout ekibinin bu transfer için olumlu rapor vermediği öğrenildi.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Menajer önerisi German Rivero haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.