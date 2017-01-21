Menajer önerisi German Rivero
Forvet arayan Galatasaray'a Arjantinli menajerler German Rivero'yu önerdi. 1.82 boyunda ve bonservisi elinde olan 24 yaşındaki futbolcu scout ekibine soruldu. Ancak sarı-kırmızılı ekibin takdir edilen scout ekibinin bu transfer için olumlu rapor vermediği öğrenildi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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