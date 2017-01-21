 Kupa biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Kupa biletleri satışa çıktı

    Kupa biletleri satışa çıktı
    G.Saray'ın Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda oynayacağı son maçın biletleri satışa çıktı. Sarı-kırmızılıların 24Erzincanspor ile 24 Ocak Salı günü TT Arena'da oynayacağı karşılaşmanın biletleri 21 ila 215 TL arasında satışa sunuldu.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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