Kupa biletleri satışa çıktı
G.Saray'ın Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda oynayacağı son maçın biletleri satışa çıktı. Sarı-kırmızılıların 24Erzincanspor ile 24 Ocak Salı günü TT Arena'da oynayacağı karşılaşmanın biletleri 21 ila 215 TL arasında satışa sunuldu.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 15
Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Toplam 4
Yorum
Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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Toplam 23
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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