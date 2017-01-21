Kolbeinn bulundu!
Büyük umutlarla transfer olduğu Aslan'dan forma giymeden ayrılan Kolbeinn Sigthorsson bir süre ortadan kaybolmuştu.
İzlandalı golcünün Nantes'e döndüğü açıklandı. Ancak salı günü kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek.
TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI
Kolbeinn Sigthorsson, 1 yıl için Galatasaray'a 1 milyon 250 bin euro karşılığında imza atmıştı. 1 dakika dahi forma giymeyen İzlandalı futbolcu tedavi masraflarını kendi ödemişti. Ayrılırken 815 bin euro'luk alacağından vazgeçmişti.
TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI
Kolbeinn Sigthorsson, 1 yıl için Galatasaray'a 1 milyon 250 bin euro karşılığında imza atmıştı. 1 dakika dahi forma giymeyen İzlandalı futbolcu tedavi masraflarını kendi ödemişti. Ayrılırken 815 bin euro'luk alacağından vazgeçmişti.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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