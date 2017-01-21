 Kolbeinn bulundu! – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Kolbeinn bulundu!

    Kolbeinn bulundu!

    Büyük umutlarla transfer olduğu Aslan'dan forma giymeden ayrılan bir süre ortadan kaybolmuştu.

    İzlandalı golcünün Nantes'e döndüğü açıklandı. Ancak salı günü kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek.

    TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI
    , 1 yıl için 'a 1 milyon 250 bin euro karşılığında imza atmıştı. 1 dakika dahi forma giymeyen İzlandalı futbolcu tedavi masraflarını kendi ödemişti. Ayrılırken 815 bin euro'luk alacağından vazgeçmişti.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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