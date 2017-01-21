 Karabük’te zoraki değişim: 4-4-2 – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Karabük’te zoraki değişim: 4-4-2

    Karabük’te zoraki değişim: 4-4-2

    Sneijder’in yokluğunda sistem değişecek. Josue’nin de formsuzluğu nedeniyle 4-3-3’ten vazgeçmek zorunda kalan Aslan, çift forvetle Karabük’te mücadele edecek.

    Zorlu Karabük deplasmanına cezası nedeniyle Sneijder'den yoksun çıkacak olan Galatasaray, sistemde zoraki bir değişikliğe gidecek. Hollandalı'nın forma giydiği maçlarda 4-3-3 düzeniyle sahaya çıkan sarı- kırmızılılar, bu kez 4-4-2 ile oynayacak. Josue'nin de formsuz olması nedeniyle çift forvetle sahaya çıkacak olan Aslan, hücumda Eren- Podolski ikilisiyle gol arayacak. Alman oyuncu, Karabükspor karşısında orta alana da destek verecek. Hücumda top dağıtma görevini de üstlenecek olan Poldi, daha önce Adanaspor ile oynanan lig maçında Eren ile partner olmuştu.

    GÖZLER EREN'DE
    Sneijder'in yokluğunda ile birlikte hücumda forma giyecek olan , 'ın bugünkü maçta gol silahı olacak.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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