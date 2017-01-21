Karabük’te zoraki değişim: 4-4-2
Sneijder’in yokluğunda sistem değişecek. Josue’nin de formsuzluğu nedeniyle 4-3-3’ten vazgeçmek zorunda kalan Aslan, çift forvetle Karabük’te mücadele edecek.
Zorlu Karabük deplasmanına cezası nedeniyle Sneijder'den yoksun çıkacak olan Galatasaray, sistemde zoraki bir değişikliğe gidecek. Hollandalı'nın forma giydiği maçlarda 4-3-3 düzeniyle sahaya çıkan sarı- kırmızılılar, bu kez 4-4-2 ile oynayacak. Josue'nin de formsuz olması nedeniyle çift forvetle sahaya çıkacak olan Aslan, hücumda Eren- Podolski ikilisiyle gol arayacak. Alman oyuncu, Karabükspor karşısında orta alana da destek verecek. Hücumda top dağıtma görevini de üstlenecek olan Poldi, daha önce Adanaspor ile oynanan lig maçında Eren ile partner olmuştu.
GÖZLER EREN'DE
Sneijder'in yokluğunda Podolski ile birlikte hücumda forma giyecek olan Eren Derdiyok, Galatasaray'ın bugünkü maçta gol silahı olacak.
GÖZLER EREN'DE
Sneijder'in yokluğunda Podolski ile birlikte hücumda forma giyecek olan Eren Derdiyok, Galatasaray'ın bugünkü maçta gol silahı olacak.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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