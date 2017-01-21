Janssen Aslan’ın teklifini reddetti
Galatasaray, kadrosuna katmak istediği Vincent Janssen'den ret yanıtı aldı. Tottenham forması giyen 22 yaşındaki futbolcu "Kariyerime Premier Lig'de devam etmek istiyorum. Bu yüzden gelen tüm teklifleri geri çevirdim. Tottenham'da kalacağım" diye konuştu.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
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Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
- Kerim Frei'dan Beşiktaş'a veda!
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
- Caceres’ten vazgeçildi
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
Janssen Aslan’ın teklifini reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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