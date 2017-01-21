 Janssen Aslan’ın teklifini reddetti – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Janssen Aslan’ın teklifini reddetti

    Janssen Aslan’ın teklifini reddetti
    , kadrosuna katmak istediği 'den ret yanıtı aldı. Tottenham forması giyen 22 yaşındaki futbolcu "Kariyerime Premier Lig'de devam etmek istiyorum. Bu yüzden gelen tüm teklifleri geri çevirdim. Tottenham'da kalacağım" diye konuştu.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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