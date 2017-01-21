Filede rakip Vakıfbank
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, bugün ligde zorlu bir sınava çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Vakıfbank'ı ağırlayacak. Burhan Felek'te oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak. Dişi Aslan ilk yarıda oynanan karşılaşmayı 3-0 kaybetmişti.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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