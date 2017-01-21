 Filede rakip Vakıfbank – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Filede rakip

    Filede rakip Vakıfbank
    Kadın Voleybol Takımı, bugün ligde zorlu bir sınava çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Vakıfbank'ı ağırlayacak. Burhan Felek'te oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak. Dişi Aslan ilk yarıda oynanan karşılaşmayı 3-0 kaybetmişti.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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