 De Jong’a talip çıktı – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    De Jong’a talip çıktı

    De Jong’a talip çıktı

    ABD sonrası Avrupa futboluna formasıyla geri dönen Hollandalı’ya kanca attı. 32 yaşındaki oyuncu gitmek istemiyor.

    Cimbom'un sezon başında renklerine bağladığı performansıyla eski kulübünün dikkatini çekti. Kariyerinde bir dönem 'da da forma giyen Hollandalı yıldız için Alman ekibi harekete geçti. Alman basınında yer alan haberlere göre Hamburg'un yeni sportif direktörü Jens Todt, De Jong'u istiyor.

    MAAŞI YÜKSEK GELDİ
    Köln'den Mergin Mavraj ve Bayer Leverkusen'den Kyriakos Papadoloulos'u alarak stoper mevkiini güçlendiren Hamburg, ön libero sorununu da Galatasaraylı De Jong ile çözmek istiyor. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun Cimbom'dan kazandığı 2.5 milyon euro'luk yüksek maaş Alman temsilcisini bu transferde zorluyor. G.Saray bırakmayı düşünmüyor.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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