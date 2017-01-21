De Jong’a talip çıktı
ABD sonrası Avrupa futboluna Galatasaray formasıyla geri dönen Hollandalı’ya Hamburg kanca attı. 32 yaşındaki oyuncu gitmek istemiyor.
Cimbom'un sezon başında renklerine bağladığı Nigel de Jong performansıyla eski kulübünün dikkatini çekti. Kariyerinde bir dönem Hamburg'da da forma giyen Hollandalı yıldız için Alman ekibi harekete geçti. Alman basınında yer alan haberlere göre Hamburg'un yeni sportif direktörü Jens Todt, De Jong'u istiyor.
MAAŞI YÜKSEK GELDİ
Köln'den Mergin Mavraj ve Bayer Leverkusen'den Kyriakos Papadoloulos'u alarak stoper mevkiini güçlendiren Hamburg, ön libero sorununu da Galatasaraylı De Jong ile çözmek istiyor. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun Cimbom'dan kazandığı 2.5 milyon euro'luk yüksek maaş Alman temsilcisini bu transferde zorluyor. G.Saray bırakmayı düşünmüyor.
MAAŞI YÜKSEK GELDİ
Köln'den Mergin Mavraj ve Bayer Leverkusen'den Kyriakos Papadoloulos'u alarak stoper mevkiini güçlendiren Hamburg, ön libero sorununu da Galatasaraylı De Jong ile çözmek istiyor. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun Cimbom'dan kazandığı 2.5 milyon euro'luk yüksek maaş Alman temsilcisini bu transferde zorluyor. G.Saray bırakmayı düşünmüyor.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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