 Calleri elden kaçıyor – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Calleri elden kaçıyor

    Calleri elden kaçıyor

    Cimbom'un forvet adaylarından olan ve yönetici Levent Nazifoğlu'nun da doğruladığı transferinde ilginç gelişmeler var.

    Aslan'ın elini yavaş tutması nedeniyle 23 yaşındaki futbolcunun Las Palmas ile el sıkıştığı öğrenildi. Menejarliğini yapan babası Guillermo Calleri oğluyla G.Saray da ilgilendiği belirtirken İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio önemli bir bilgi paylaştı. Di Marzio "Calleri, Las Palmas ile anlaştı, pazar sağlık kontrolünden geçecek" dedi.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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