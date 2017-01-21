Calleri elden kaçıyor
Cimbom'un forvet adaylarından olan ve yönetici Levent Nazifoğlu'nun da doğruladığı Jonathan Calleri transferinde ilginç gelişmeler var.
Aslan'ın elini yavaş tutması nedeniyle 23 yaşındaki futbolcunun Las Palmas ile el sıkıştığı öğrenildi. Menejarliğini yapan babası Guillermo Calleri oğluyla G.Saray da ilgilendiği belirtirken İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio önemli bir bilgi paylaştı. Di Marzio "Calleri, Las Palmas ile anlaştı, pazar sağlık kontrolünden geçecek" dedi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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