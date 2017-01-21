 ‘Bu kez golüm var’ – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    ‘Bu kez golüm var’

    ‘Bu kez golüm var’
    Konyaspor ile geçtiğimiz hafta oynanan maçta yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyen Karabük'e gözdağı verdi. Aslan'ın yıldız ismi, "Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Geçen hafta şanssız bir maç çıkardım. Bu kez galibiyet sevinci gol atarak yaşamak istiyorum" diye konuştu.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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