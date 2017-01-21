 Ahmet Çalık geri sayımda – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    geri sayımda

    Ahmet Çalık geri sayımda
    formasıyla ilk sınavını geçtiğimiz salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığspor'a karşı veren Ahmet Çalık, Süper Lig'de siftah yapacak. Kupa mücadelesindeki performansıyla tam puan alan milli oyuncu, sarı-kırmızılılarla ilk lig maçına çıkacak. Tecrübeli stoper, savunmanın göbeğinde Hakan Balta ile birlikte görev yapacak.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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