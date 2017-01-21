Ahmet Çalık geri sayımda
Galatasaray formasıyla ilk sınavını geçtiğimiz salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığspor'a karşı veren Ahmet Çalık, Süper Lig'de siftah yapacak. Kupa mücadelesindeki performansıyla tam puan alan milli oyuncu, sarı-kırmızılılarla ilk lig maçına çıkacak. Tecrübeli stoper, savunmanın göbeğinde Hakan Balta ile birlikte görev yapacak.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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