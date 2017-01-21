 Aderlan için atak – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Aderlan için atak

    Aderlan için atak

    Savunmasına yeni transfer Ahmet Çalık haricinde bir stoper daha almak isteyen 'ın 'a olan ilgisi sürüyor.

    İspanyol basını, 27 yaşındaki savunmacıyla Marsilya, Galatasaray ve Yunan kulüplerinin ilgilendiğini yazdı. Valencia ile 2020'ye kadar kontratı olan 27 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 5 milyon euro civarında. Sarı-kırmızılılar ise bu transfere 3 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı.

    AYRILMAK İSTİYOR
    İspanya Ligi'nde Valencia'da 8 karşılaşmada forma giymesine rağmen yeterince süre alamadığını düşünen Aderlan kulüp yönetimine ayrılmak istediğini iletti. Oyuncunun Marsilya'nın da radarında olması nedeniyle piyasası yüksek. Aurelien Chedjou'yu Marsilya'ya göndermeye çalışan yönetim bu hamlesinde başarılı olursa Aderlan için Valencia'ya resmi teklifini sunacak. Aksi halde yüksek maliyetini karşılamak için Lukas Podolski'nin takımdan ayrılmasını bekleyecek.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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