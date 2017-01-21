Aderlan için atak
Savunmasına yeni transfer Ahmet Çalık haricinde bir stoper daha almak isteyen Galatasaray'ın Aderlan Santos'a olan ilgisi sürüyor.
İspanyol basını, 27 yaşındaki savunmacıyla Marsilya, Galatasaray ve Yunan kulüplerinin ilgilendiğini yazdı. Valencia ile 2020'ye kadar kontratı olan 27 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 5 milyon euro civarında. Sarı-kırmızılılar ise bu transfere 3 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı.
AYRILMAK İSTİYOR
İspanya Ligi'nde Valencia'da 8 karşılaşmada forma giymesine rağmen yeterince süre alamadığını düşünen Aderlan kulüp yönetimine ayrılmak istediğini iletti. Oyuncunun Marsilya'nın da radarında olması nedeniyle piyasası yüksek. Aurelien Chedjou'yu Marsilya'ya göndermeye çalışan yönetim bu hamlesinde başarılı olursa Aderlan için Valencia'ya resmi teklifini sunacak. Aksi halde yüksek maliyetini karşılamak için Lukas Podolski'nin takımdan ayrılmasını bekleyecek.
AYRILMAK İSTİYOR
İspanya Ligi'nde Valencia'da 8 karşılaşmada forma giymesine rağmen yeterince süre alamadığını düşünen Aderlan kulüp yönetimine ayrılmak istediğini iletti. Oyuncunun Marsilya'nın da radarında olması nedeniyle piyasası yüksek. Aurelien Chedjou'yu Marsilya'ya göndermeye çalışan yönetim bu hamlesinde başarılı olursa Aderlan için Valencia'ya resmi teklifini sunacak. Aksi halde yüksek maliyetini karşılamak için Lukas Podolski'nin takımdan ayrılmasını bekleyecek.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 15
Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
- Caceres’ten vazgeçildi
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
Aderlan için atak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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