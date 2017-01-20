Sosyal medyadan öğrenidm
Aslan'ın yeni transferi Ahmet Çalık, taraftarı olduğu takıma geldiğini ve hayallerinin gerçekleştiğini söyledi.
Basın toplantısında transferiyle ilgili bilgiler veren Çalık, "Galatasaray'a transferimle ilgili sosyal medyada haberler gördüm. Ardından menajerim telefonla aradı ve bilgi verdi. Çok heyecanlandım, içim kıpır kıpır oldu" diye konuştu.
FİYAT ARTINCA ÇOK ÜZÜLDÜM
Başkan İlhan Cavcav ile yaptığı görüşmeyi de anlatan 22 yaşındaki stoper, "Bana transferin yüzde 99 bittiğini söyledi. Ertesi gün 'Artık 4 milyon euro verseler de vermeyeceğim' diye açıklamaları oldu. Çok üzülmüştüm. Teknik direktörümüz Ümit Özat bana destek oldu" dedi. Maddi yönden yaptığı fedakarlık hakkında konuşmak istemeyen Ahmet Çalık, Beşiktaş'ın da devreye girmesiyle ilgili ise, "Menajerim düşüncemi sordu. Ben de 'Hiç konuşmaya gerek yok. Benim düşüncelerimi biliyorsun' dedim ve Galatasaray'ı seçtim" ifadelerini kullandı.
HEDEFİ KAPTANLIK
Ahmet Çalık, Galatasaray'da kaptanlık yapmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Takım olarak şampiyonluk hedefliyoruz. Bunu konuşmaya gerek bile yok. Uzun vadeli hedefim, bu formayla kaptanlık yapmak ve şampiyonluklar yaşamak istiyorum" şeklinde görüşlerini aktardı. Bülent Korkmaz ile özdeşleşen 3 numaralı formayı giydiğini hatırlatan Ahmet, "Yüküm tabii ki ağır. Bunun bilincindeyim" diye konuştu.
FİYAT ARTINCA ÇOK ÜZÜLDÜM
Başkan İlhan Cavcav ile yaptığı görüşmeyi de anlatan 22 yaşındaki stoper, "Bana transferin yüzde 99 bittiğini söyledi. Ertesi gün 'Artık 4 milyon euro verseler de vermeyeceğim' diye açıklamaları oldu. Çok üzülmüştüm. Teknik direktörümüz Ümit Özat bana destek oldu" dedi. Maddi yönden yaptığı fedakarlık hakkında konuşmak istemeyen Ahmet Çalık, Beşiktaş'ın da devreye girmesiyle ilgili ise, "Menajerim düşüncemi sordu. Ben de 'Hiç konuşmaya gerek yok. Benim düşüncelerimi biliyorsun' dedim ve Galatasaray'ı seçtim" ifadelerini kullandı.
HEDEFİ KAPTANLIK
Ahmet Çalık, Galatasaray'da kaptanlık yapmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Takım olarak şampiyonluk hedefliyoruz. Bunu konuşmaya gerek bile yok. Uzun vadeli hedefim, bu formayla kaptanlık yapmak ve şampiyonluklar yaşamak istiyorum" şeklinde görüşlerini aktardı. Bülent Korkmaz ile özdeşleşen 3 numaralı formayı giydiğini hatırlatan Ahmet, "Yüküm tabii ki ağır. Bunun bilincindeyim" diye konuştu.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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