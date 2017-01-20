Riekerink soldaki rekabeti çözmeli
Yılmaz Şenol sordu, Levent Tüzemen cevapladı: Bruma, Yasin ve Rodrigues solda oynamak istiyor. Riekerink bu rekabeti çözemezse yönetim el atmalı.
-Galatasaray, Kardemir Karabük maçında nasıl oynamalı? Çift forvet mi çıkmalı?
Karabük'te başta Traore olmak üzere Yatabare, Poko ve Rybka gibi önemli 4 oyuncunun olmaması G.Saray için avantaj gibi duruyor.
Elazığ maçında Riekerink, Sneijder cezalı olduğu için forvete Eren'i koydu arkasına da Podolski'yi monte etti. Kanatlarda da büyük bir ihtimalle Bruma- Rodrigues ikilisi oynayacak.
Bu hücum hattının Karabük'te pozisyon üretme becerisi yüksek olacaktır.
Elazığ maçında herkes kaptan Selçuk'u eleştirdi ama birlikte oynadığı Josue, De Jong kadar orta alana dinanizm katamadı. Üstelik Selçuk'a da yeterince destek olamadı.
Formda De Jong'la oynamak Selçuk'un daha verimli olmasını sağlıyor.
Riekerink defansın göbeğinin bir ayağını büyük ölçüde Hakan Balta'ya emanet edecek ama yanına da Semih'i değil Ahmet Çalık'ı monte etmeli.
- Karabük maçı ne kadar önemli?
Galatasaray, Karabük'te kazanırsa 3 deplasman üst üste ve üçü de soğuk iklimde elde edilmiş zirve adına önemli bir başarı olur.
- Sneijder'in yokluğu etkiler mi? Yerine kim oynamalı?
Konya'da Sneijder gereksiz bir sarı kart gördü. Dünya yıldızı olan Hollandalı maalesef bazen öfkesine hakim olamıyor. Elazığ'da son 15 dakikada oyuna girdi. Buruma'yı Rodrigues'i ve Podolski'ye müthiş paslar attı. Josue kaçak dövüştüğü ve fizik gücü olmadığı için katkı yapamıyor.
Rikerink, G.Saray'ın önde top tutması için Sneijder'in yerine Podolski'yi kullanacak. Alman yıldız tek santrafor ya da forvet arkası oynadığında kanat bindirmeleri yapan Bruma ve Yasin'e etkili paslar attı. Podolski, Sneijder'in görevini başarıyla yerine getirecektir.
- Bruma, Yasin ve Rodrugues solda oynamak istiyor. Siz tespit ettiniz; 'Bruma, Rodrugues'i kıskandı' demiştiniz!. Sol kimin olmalı?
Bir insan kendisine yapılmasını istemediği şeyleri bir başkasına da yapmamalı.
Şunu net söyleyelim; Bruma, Yasin ve Rodrigues sol kanatta oynamak istiyor. Bir koltukta üç karpuz olmaz. Bruma, öncelikle sol tarafın tek hakimidir.
Rodrigues, Konya'da Bruma'nın yokluğunda ikinci yarıda oyuna girdi müthiş koşularla sol taraftan öldürücü bindirmeler yaptı, Sabri'ye golün pasını verdi. Eren'e "al da at" dedi ama Eren atamadı. Kendisi de müthiş bir vuruş yaptı kaleci Serkan kurtardı.
Bu maçtan sonra yazılı ve görsel medyada Rodrigues'e yapılan övgülerin Bruma'ya bilinç altında bir kıskançlık yaşattığı bir gerçek.
- Nasıl anladınız?
Elazığ maçında Rodrigues oyuna girdikten sonra başta Josue olmak üzere bütün toplar Bruma'ya atıldı.
Bruma da paylaşımdan uzak egosuna dayalı bir futbol oynadı. Müthiş deparlar attı, önüne çıkana çalımı bastı. Ama finalde hep golü kendi atmak istedi. Snaijder oyuna girdikten sonra Rodrigues pas almaya başladı. Maçtan sonra öğrendim ki Riekerink, Bruma'ya iki defa kanat değiştirin demiş ama Portekizli genç yetenek kabul etmemiş.
- Yasin de "Ben solda daha iyi oynuyorum. Bruma sağda da oynayabilir" demişti. Bu durum nasıl çözülür?
Söz konusu G.Saray ise gerisi teferruattır.
Eğer Riekerink bu üçlü arasında rekabeti yönetirse hem kendi hem de Galatasaray kazanır.
- Ya yönetemezse ne yapılmalı?
Yönetim başta Levent Nazifoğlu olmak üzere yardım etmeli. Takımın ağabeyleri Sneijder ve Selçuk ikilisi de bu rekabetin G.Saray'a yaraması için Rodrigues, Bruma, Yasin üçlüsüyle konuşmalı. Hatta bu üç oyuncunun birbirleri ile diyalog kurmaları sağlanmalı.
- Ahmet Çalık'ı nasıl buldunuz? Kalıcı olur mu?
Ahmet Çalık genç ve gelecek vadeden bir stoper. Elazığ'da gördüm.
Oyun disiplini, dikkati, rakipleri kontrol etmesi çok iyiydi.
İlk toplara anında basıp olası tehlikeleri engelledi.
Hava toplarında etkiliydi.
Topu da oyuna basit şekilde soktu. G.Saray'a Ahmet'in katkısı olacağı gibi defanstaki rekabeti de artıracaktır.
-Linnes mi Carole mu?
Savunmanın soluna Linnes ciddi bir çabukluk getirdi. Norveçli oyuncu hücuma çıkmayı seviyor. Geriye de çabuk dönüyor. Ama bu özellikleri Carole'da göremiyoruz. Carole sol bekte oynarken hücuma katıldığında maalesef geriye dönüşlerde hız konusunda zafiyet yaşıyor.
-Riekerink, Elazığ'da Carole'u stoper oynattı. Sizce stoperde nasıldı?
Genç Fransız gerçekten stoperde çok başarılıydı.
Arkadan oyunu çok iyi okudu. Üç pozisyonda ters kademeye girerek rakibin gollük pozisyonlarını engelledi. Topu geriden oyuna sokarken çok sakin ve akıllı davrandı. Asla panik yapmadı ve ayağındaki topları isabetli kullandı.
Eğer Carole bu özelliklerini geliştirmeye devam ederse G.Saray savunmasına ciddi bir destek olur.
Çünkü Carole 70 metrelik mesafede bek olarak çabuk gitmesine rağmen yavaş dönüyor ama savunmada oynarken fazla enerji harcamadığı gibi rakibi karşılamada ve kademeye girmekte başarılı oluyor.
Karabük'te başta Traore olmak üzere Yatabare, Poko ve Rybka gibi önemli 4 oyuncunun olmaması G.Saray için avantaj gibi duruyor.
Elazığ maçında Riekerink, Sneijder cezalı olduğu için forvete Eren'i koydu arkasına da Podolski'yi monte etti. Kanatlarda da büyük bir ihtimalle Bruma- Rodrigues ikilisi oynayacak.
Bu hücum hattının Karabük'te pozisyon üretme becerisi yüksek olacaktır.
Elazığ maçında herkes kaptan Selçuk'u eleştirdi ama birlikte oynadığı Josue, De Jong kadar orta alana dinanizm katamadı. Üstelik Selçuk'a da yeterince destek olamadı.
Formda De Jong'la oynamak Selçuk'un daha verimli olmasını sağlıyor.
Riekerink defansın göbeğinin bir ayağını büyük ölçüde Hakan Balta'ya emanet edecek ama yanına da Semih'i değil Ahmet Çalık'ı monte etmeli.
- Karabük maçı ne kadar önemli?
Galatasaray, Karabük'te kazanırsa 3 deplasman üst üste ve üçü de soğuk iklimde elde edilmiş zirve adına önemli bir başarı olur.
- Sneijder'in yokluğu etkiler mi? Yerine kim oynamalı?
Konya'da Sneijder gereksiz bir sarı kart gördü. Dünya yıldızı olan Hollandalı maalesef bazen öfkesine hakim olamıyor. Elazığ'da son 15 dakikada oyuna girdi. Buruma'yı Rodrigues'i ve Podolski'ye müthiş paslar attı. Josue kaçak dövüştüğü ve fizik gücü olmadığı için katkı yapamıyor.
Rikerink, G.Saray'ın önde top tutması için Sneijder'in yerine Podolski'yi kullanacak. Alman yıldız tek santrafor ya da forvet arkası oynadığında kanat bindirmeleri yapan Bruma ve Yasin'e etkili paslar attı. Podolski, Sneijder'in görevini başarıyla yerine getirecektir.
- Bruma, Yasin ve Rodrugues solda oynamak istiyor. Siz tespit ettiniz; 'Bruma, Rodrugues'i kıskandı' demiştiniz!. Sol kimin olmalı?
Bir insan kendisine yapılmasını istemediği şeyleri bir başkasına da yapmamalı.
Şunu net söyleyelim; Bruma, Yasin ve Rodrigues sol kanatta oynamak istiyor. Bir koltukta üç karpuz olmaz. Bruma, öncelikle sol tarafın tek hakimidir.
Rodrigues, Konya'da Bruma'nın yokluğunda ikinci yarıda oyuna girdi müthiş koşularla sol taraftan öldürücü bindirmeler yaptı, Sabri'ye golün pasını verdi. Eren'e "al da at" dedi ama Eren atamadı. Kendisi de müthiş bir vuruş yaptı kaleci Serkan kurtardı.
Bu maçtan sonra yazılı ve görsel medyada Rodrigues'e yapılan övgülerin Bruma'ya bilinç altında bir kıskançlık yaşattığı bir gerçek.
- Nasıl anladınız?
Elazığ maçında Rodrigues oyuna girdikten sonra başta Josue olmak üzere bütün toplar Bruma'ya atıldı.
Bruma da paylaşımdan uzak egosuna dayalı bir futbol oynadı. Müthiş deparlar attı, önüne çıkana çalımı bastı. Ama finalde hep golü kendi atmak istedi. Snaijder oyuna girdikten sonra Rodrigues pas almaya başladı. Maçtan sonra öğrendim ki Riekerink, Bruma'ya iki defa kanat değiştirin demiş ama Portekizli genç yetenek kabul etmemiş.
- Yasin de "Ben solda daha iyi oynuyorum. Bruma sağda da oynayabilir" demişti. Bu durum nasıl çözülür?
Söz konusu G.Saray ise gerisi teferruattır.
Eğer Riekerink bu üçlü arasında rekabeti yönetirse hem kendi hem de Galatasaray kazanır.
- Ya yönetemezse ne yapılmalı?
Yönetim başta Levent Nazifoğlu olmak üzere yardım etmeli. Takımın ağabeyleri Sneijder ve Selçuk ikilisi de bu rekabetin G.Saray'a yaraması için Rodrigues, Bruma, Yasin üçlüsüyle konuşmalı. Hatta bu üç oyuncunun birbirleri ile diyalog kurmaları sağlanmalı.
- Ahmet Çalık'ı nasıl buldunuz? Kalıcı olur mu?
Ahmet Çalık genç ve gelecek vadeden bir stoper. Elazığ'da gördüm.
Oyun disiplini, dikkati, rakipleri kontrol etmesi çok iyiydi.
İlk toplara anında basıp olası tehlikeleri engelledi.
Hava toplarında etkiliydi.
Topu da oyuna basit şekilde soktu. G.Saray'a Ahmet'in katkısı olacağı gibi defanstaki rekabeti de artıracaktır.
-Linnes mi Carole mu?
Savunmanın soluna Linnes ciddi bir çabukluk getirdi. Norveçli oyuncu hücuma çıkmayı seviyor. Geriye de çabuk dönüyor. Ama bu özellikleri Carole'da göremiyoruz. Carole sol bekte oynarken hücuma katıldığında maalesef geriye dönüşlerde hız konusunda zafiyet yaşıyor.
-Riekerink, Elazığ'da Carole'u stoper oynattı. Sizce stoperde nasıldı?
Genç Fransız gerçekten stoperde çok başarılıydı.
Arkadan oyunu çok iyi okudu. Üç pozisyonda ters kademeye girerek rakibin gollük pozisyonlarını engelledi. Topu geriden oyuna sokarken çok sakin ve akıllı davrandı. Asla panik yapmadı ve ayağındaki topları isabetli kullandı.
Eğer Carole bu özelliklerini geliştirmeye devam ederse G.Saray savunmasına ciddi bir destek olur.
Çünkü Carole 70 metrelik mesafede bek olarak çabuk gitmesine rağmen yavaş dönüyor ama savunmada oynarken fazla enerji harcamadığı gibi rakibi karşılamada ve kademeye girmekte başarılı oluyor.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Riekerink soldaki rekabeti çözmeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.