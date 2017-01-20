Kıskançlık krizi
Galatasaray'da tatlı bir kriz meydana geldi...
Rodrigues'in aldığı övgü Bruma'yı sarsarken idmanlara çok daha fazla konsantre olmasına neden oldu. Portekizli oyuncu, kendisi gibi Portekizce konuşan Rodrigues'le hem çok iyi dostluk kurdu. Hem de kendisiyle çekişme içinde olduğunu ve bu takımın asıl yıldızının kendisi olduğunu göstermek için hırs yaptı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:01
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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