 Kıskançlık krizi – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Kıskançlık krizi

    Kıskançlık krizi

    Galatasaray'da tatlı bir kriz meydana geldi...

    Rodrigues'in aldığı övgü Bruma'yı sarsarken idmanlara çok daha fazla konsantre olmasına neden oldu. Portekizli oyuncu, kendisi gibi Portekizce konuşan Rodrigues'le hem çok iyi dostluk kurdu. Hem de kendisiyle çekişme içinde olduğunu ve bu takımın asıl yıldızının kendisi olduğunu göstermek için hırs yaptı.

    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
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