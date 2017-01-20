Kıskançlık krizi

Rodrigues'in aldığı övgü Bruma'yı sarsarken idmanlara çok daha fazla konsantre olmasına neden oldu. Portekizli oyuncu, kendisi gibi Portekizce konuşan Rodrigues'le hem çok iyi dostluk kurdu. Hem de kendisiyle çekişme içinde olduğunu ve bu takımın asıl yıldızının kendisi olduğunu göstermek için hırs yaptı.

