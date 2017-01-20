Kishna ile görüşüyor
Galatasaray'la ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi. Corriere Dello Sport, kaynak arayan Lazio'nun sol açığı Kishna için Galatasaray'la görüşmelerini sıklaştırdığını yazdı. Montpellier'in de kanatlarla forma giyen Hollandalı oyuncu için bastırdığını ifade etti.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Kishna ile görüşüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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