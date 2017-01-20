 Kishna ile görüşüyor – Fotomaç – 20 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ile görüşüyor

    Kishna ile görüşüyor
    Galatasaray'la ilgili bir iddia da İtalya'dan geldi. Corriere Dello Sport, kaynak arayan Lazio'nun sol açığı için Galatasaray'la görüşmelerini sıklaştırdığını yazdı. Montpellier'in de kanatlarla forma giyen Hollandalı oyuncu için bastırdığını ifade etti.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kishna ile görüşüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.